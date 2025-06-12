До сих пор Хорошковский активно ведет бизнес и в Украине, в том числе со своим партнером Вадимом Григорьевым.

Бывший первый вице-премьер и министр финансов Валерий Хорошковский продолжает проживать за границей. Об этом на Facebook-странице написал общественный активист и блогер-расследователь Владимир Бондаренко, комментируя связи бывшего чиновника с Андреем Портновым.

Впрочем, по словам расследователя, до сих пор Хорошковский активно ведет бизнес и в Украине, в том числе со своим партнером Вадимом Григорьевым.

"Хорошковский постоянно проживает за границей, но свой украинский бизнес он не покинул. Речь не только о доле в Интере. Он владеет огромным количеством недвижимости. И постоянно что-то докупает. Младший партнер и представитель Хорошковского - Вадим Григорьев постоянно принимает участие в наиболее дорогих аукционах на Прозорро. Купил штаб-квартиру ВТБ на углу Т.Шевченко/Пушкинской, БЦ на Прорезной 8 (Киевметрострой), отель Эрмитаж на Б.Хмельницкого, 26, штаб-квартиру Экспобанка на Дмитриевской и т.д. Но главное то, что своим участием в аукционах он постоянно завышает цены на активы для таких уважаемых победителей, как Максим Криппа (см. аукционы по гостиницам "Украина", "Днепр" и др.). И это не могло долго оставаться незаметным для сильных мира сего", - отметил Бондаренко.

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По его словам, поэтому неудивительно, что правоохранители обратили внимание на Григорьева (Хорошковского): "Например в марте-мае 2025 года были арестованы их активы за уклонение от уплаты налогов на 184 млн грн. Возможно для кого-то эта сумма кажется небольшой, но достаточно вспомнить дело за уклонение Жеваго, по которому арестовали его Полтавский ГОК, чтобы осознать все риски".

Блогер также напомнил, что в 2020-23 годах Григорьева (Хорошковского) обвиняли в недоплате 160 млн грн за офис Киевметростроя (7,4 тыс. кв. м на Прорезной в Киеве).

Кроме того, Владимир Бондаренко рассказал об аресте ряда активов Хорошковского и Григорьева в Украине со ссылкой на данные из Реестра судебных решений.

"...органом досудебного расследования установлено, что должностные лица "ПОБУТСЕРВИС" (фирма-владелец БЦ на Жилянская 146), "ДИПРОБУДМАШИНА" (БЦ на Лейпцигская 15, Пушкинская 26, Прорезная, "КМЗИ им.ВАТУТИНА" (МФЦ на Антоновича 118), "АГРОПРОМСИСТЕМА" (БЦ пр. Гагарина, 23), "МАГАЗИН "КИЯНКА" (Гудвайн на Мечникова), "УИТУ "ЭТНА", "НИВА" (Вишневое-промзона), "Укри сварочного производства" (админ-скл.комп.на ул.Полевая 24), АО "МЕБЕЛЬ" (компл.на Трутенко 10), "ЕВРОТЕКСТИЛЬ" (ТЦ на ул.Бальзака, 2а), "БМК", "ФАБРИКА Мягкой мебели", "ЖМК" (гост.Эрмитаж на ул. Б.Хмельницкого, 26), "ГЛОБАЛ-СЕРВИС" (компл.на ул. Боженко, 87), "ТОНЕ" (р-н), при выплате доходов в пользу компаний BIESEF INVESTMENTS LIMITED (Кипр) и AMARENA LIMITED (Кипр), умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму 183 827 000 гривен", - отмечается в судебном решении.

Бондаренко также намекает на тесные связи их группы с Россией, но отметил, что об этом более подробно расскажет в следующий раз.

Как известно, Вадим Григорьев - украинский предприниматель, известный в бизнес-кругах своим участием в приобретении значимых объектов недвижимости и сотрудничеством с Валерием Хорошковским, в частности в рамках мебельной группы Merx.