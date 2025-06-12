В ЕС рассказали, когда заключат торговое соглашение с Украиной

Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова косвенно признала, что торговые преференции для Украины отменены по политическим причинам.

В Европейском союзе надеются заключить с Украиной соглашение о новых условиях торговли до конца лета. Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучила посол ЕС в Украине Екатерина Матернова

Она напомнила, что 6 июня завершилось действие "торгового безвиза", и сейчас Украина экспортирует сельхозпродукцию в пределах квот, предусмотренных Соглашением об ассоциации. По ее словам, сейчас продолжаются переговоры относительно нового торгового соглашения.

"Ожидается, что это займет несколько месяцев. Поэтому я очень надеюсь, что в течение летних месяцев мы сможем заключить это соглашение. Но я не хотела бы сейчас спекулировать относительно его условий - это будет результат переговоров", - отметила посол.

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Говоря о причинах отмены "торгового безвиза", Екатерина Матернова напомнила, что преференции вводились, в частности, из-за блокирования экспорта морем. Вместе с тем, она косвенно признала политические мотивы отмены преференций.

"Почему ЕС так поступил? Сельское хозяйство - это, знаете, одна из "священных коров" европейской политики. Поэтому здесь есть много чувствительных моментов, и решения часто принимаются с учетом общественного мнения и политических мотивов", - отметила посол.

Торговый безвиз

Как известно, с июня 2022 года между Украиной и ЕС действовал так называемый "торговый безвиз", предусматривающий отмену пошлин и квот на украинский экспорт в Евросоюз. Блок, как и анонсировал премьер-министр Польши Дональд Туск, не стал его продолжать для большинства украинских товаров, кроме стали и железа.

Между Украиной и ЕС продолжаются переговоры по новому торговому соглашению. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина отметила, что команды найдут "сбалансированное" решение до конца июня.

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