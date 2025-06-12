США меняют посла в России на фоне сближения с Кремлем

Госпожа посол Трейси вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Москве.

Соединенные Штаты Америки меняют посла в России на фоне новостей о перезагрузке двусторонних отношений.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление дипломатического представительства, госпожа посол США в России Линн Трейси в ближайшее время завершит свою миссию.

Напомним, что Линн Трейси приняла присягу в качестве посла в Российской Федерации 9 января 2023 года.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Россия также сменила посла в США. Новый посол РФ Александр Дарчиев пообещал приложить усилия для полного восстановления отношений с Вашингтоном. Об этом он заявил во время официального вручения своих верительных грамот президента Дональду Трампу.

По его словам, Трамп нашел время принять его перед Днем России, который отмечается из-за провозглашения суверенитета РФ в 1990 году.

Дарчиев уже дважды работал дипломатом в США, а с 2014 по 2021 годы занимал должность посла в Канаде. Как и другие высокопоставленные российские дипломаты, он в последние годы публично высказывал резкую критику в адрес США и Запада.

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