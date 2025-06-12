В состав ГПЗ будут привлекаться добровольцы, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку.

Кабинет министров Украины утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной защиты (ГПЗ), которые будут формироваться из числа участников добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, основной задачей таких групп будет противодействие воздушным угрозам, в частности ударным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) врага.

Отмечается, что ключевая цель проекта - создать эффективный механизм выявления, сопровождения и нейтрализации воздушных угроз, а также привлечь подготовленных и мотивированных граждан к выполнению задач противовоздушной обороны в условиях растущей активности врага. Группы противовоздушной защиты будут формироваться по территориальному принципу. Они будут подчиняться командирам Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, а по вопросам выполнения задач ПВО - Командованию Воздушных сил ВСУ.

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В Минобороны проинформировали, что в состав ГПЗ будут привлекаться добровольцы, которые не подлежат мобилизации и прошли соответствующую подготовку. Они смогут использовать ударные беспилотные летательные аппараты, пилотируемые воздушные суда, личное стрелковое оружие, средства радиоэлектронной борьбы, а также системы искусственного интеллекта.

Документом также предусмотрена возможность использования частных пилотируемых летательных аппаратов в системе ПВО. Впервые урегулирован правовой механизм их привлечения: процедуры временной регистрации упрощены, а сроки сокращены до 10 дней (ранее такая регистрация занимала от 2 до 6 месяцев для судов государственной авиации).

"До сих пор отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", - отметил министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, в министерстве добавили, что участники групп противовоздушной защиты будут иметь социальные гарантии, предусмотренные для военнослужащих, включая денежное обеспечение, льготы и страховые выплаты.

Наиболее опасное оружие России для Украины

Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт Константин Криволап заявлял, что наибольшую угрозу для Украины во время атак сейчас представляют российские "Искандеры" и "Шахеды", ведь у врага большое количество такого вооружения. По его словам, в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы с носителями для таких ракет.

"Тему с крылатыми ракетами, я отношу их к меньшей степени опасности. Вот "Искандеры" и "Шахеды" в таких количествах, когда у нашей ПВО нет мощности, чтобы их уничтожать, это да", - подчеркнул Криволап.

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