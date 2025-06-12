Враг надеялся не только убить как можно больше гражданских, но и ликвидировать девушку как "лишнего свидетеля".

Оккупанты пытались завербовать 15-летнюю школьницу для проведения теракта в центре Ивано-Франковска.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ), по результатам действий на опережение была заблокирована попытка Федеральной службы безопасности России взорвать самодельное взрывное устройство в центральном парке города.

"Планы врага удалось сорвать благодаря 15-летней местной школьнице, которая заблаговременно обратилась к чат-боту СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов завербовать ее для совершения теракта", - отметили в Службе.

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В СБУ рассказали, что в мессенджер девушке написал сотрудник российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на сотрудничество. По инструкции оккупантов несовершеннолетняя должна была изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ), "усилить" его гайками и спрятать в термос.

"Чтобы не вызвать подозрений у родных, куратор из ФСБ поручил девушке собирать взрывное устройство в съемной квартире. Впоследствии россиянин сообщил несовершеннолетней, что она должна доставить СВУ в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей", - говорится в сообщении.

В этот момент ФСБ планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе с несовершеннолетней "агенткой". Таким образом враг надеялся не только убить как можно больше гражданских, но и ликвидировать "исполнительницу" как "лишнего свидетеля".

"Когда девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, российский спецслужбист начал угрожать тем, что "сдаст" ее в СБУ. Впрочем, украинские правоохранители сопровождали каждый шаг несовершеннолетней. Благодаря этому удалось не только предотвратить теракт, но и задокументировать весь процесс его подготовки - от вербовки школьницы до попытки ее подрыва рашистами", - отметили в СБУ.

Так, в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса ("военные преступления"), устанавливаются лица россиян, которые могут быть причастны к организации теракта.

Как россияне вербуют украинцев для терактов

Ранее СБУ предупредила о новой тактике спецслужб России при попытках вербовки украинцев. Так, враг пытается вербовать не только подростков, но и пожилых людей.

В частности, в последнее время возросло количество случаев, когда враг представляется "сотрудником СБУ" и ставит преступные задачи, которые надо выполнить якобы "в интересах Украинского государства".

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