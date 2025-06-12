По словам дипломата, США и Россия должны существовать в мире.

Новый посол России в США Александр Дарчиев пообещал приложить усилия для полного восстановления отношений с Вашингтоном. Об этом он заявил во время официального вручения своих верительных грамот президента Дональду Трампу, пишет Reuters.

"Россия и США, как великие державы, призваны существовать в мире, без конфронтации. Для меня, как для российского посла, было большой честью поговорить с президентом Трампом, и я заверил его, что я и это посольство под моим руководством сделаем все, чтобы восстановить российско-американские отношения и вернуть их к нормальному состоянию и здравому смыслу", - сказал Дарчиев на приеме в российском посольстве после возвращения из Белого дома.

По его словам, Трамп нашел время принять его перед Днем России, который отмечается из-за провозглашения суверенитета России в 1990 году.

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Отношения между США и Россией - что известно

В Reuters напомнили, что Дарчиев уже дважды работал дипломатом в США, а с 2014 по 2021 годы занимал должность посла в Канаде. Как и другие высокопоставленные российские дипломаты, он в последние годы публично высказывал резкую критику в адрес США и Запада.

Также известно, что отношения между США и Россией упали до самого низкого уровня за последние 10 лет из-за вторжения РФ в Украину. Как пишет Reuters, с момента вступления Трампа в должность отношения между странами стали лучше, поэтому стороны поддерживают контакты для обсуждения возможного решения конфликта.

"Мы наконец перешли от монологов при предыдущей администрации и общего отсутствия дискуссий к достаточно прагматичному разговору, сложному разговору", - сказал Дарчиев.

Он добавил, что его встреча с президентом США была короткой, ведь этого требует протокол.

"Тем не менее, наша дискуссия была очень конструктивной", - заверил посол.

Кроме того, Дарчиев сообщал, что в Москве состоятся переговоры между США и Россией. Ранее было известно, что встреча между представителями стран должна была состояться в Стамбуле.

В то же время посол отметил, что до восстановления российско-американских отношений еще далеко.

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