Украинский ударно-разведывательный комплекс обладает рядом уникальных характеристик.

Ударно-разведывательный беспилотный комплекс Bulava от компании DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит российский "Ланцет". Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Еще недавно в небе доминировал российский "Ланцет". Сегодня его вытесняют решения от участников кластера оборонных инноваций Brave1. Ударно-разведывательный комплекс Bulava от DeViro уже выполняет боевые задачи и превосходит "Ланцет" по ключевым показателям", - отметил Федоров.

По его словам, система не просто уничтожает цели - она делает это точно, в тылу врага и в самых сложных условиях.

Ключевые возможности системы:

уничтожает высокоприоритетные цели - средства РЭБ и системы ПВО ("Бук-М", "Тор") и др;

поражает как стационарные, так и подвижные объекты;

обеспечивает видеоподтверждение пораженных целей в реальном времени;

имеет ряд уникальных характеристик, которые не разглашаются из соображений безопасности.

"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - добавил Федоров.

Украинское оружие - последние новости

29 мая стало известно, что Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, которая доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров. Эти дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, на расстоянии до 100 километров дрон возвращается обратно для повторного использования.

В апреле министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что робот Ardal, созданный участниками кластера Brave1, спас трех раненых, которые провели месяц в окружении врага.

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