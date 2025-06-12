Это уже второй этап обмена тяжелоранеными и больными военнослужащими.

В четверг, 12 июня, Украина провела еще один обмен пленными с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись военнослужащие, нацгвардейцы, пограничники.

"Все нуждаются в лечении, и им обязательно будет оказана необходимая помощь. Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена", - заявил он в Telegram.

Кроме того, украинский лидер поблагодарил каждого, кто помогает делать эти обмены возможными.

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