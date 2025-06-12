Сейчас количество погибших и пострадавших неизвестно.

В Индии 12 июня разбился самолет. Об этом сообщает India.com.

Авиакатастрофа произошла на западе страны вблизи аэропорта города Ахмедабад.

В результате аварии небо затянуло черным дымом, на место падения выехали десяток пожарных и скорых.

Видео дня

По предварительной информации, самолет разбился после того, как взлетел.

В то же время в СМИ сообщается разная информация о количестве пассажиров на борту. В частности издание ANI пишет, что самолет перевозил 242 пассажира, а The Times of India заявляет, что их было 290.

Также нет точной информации о направлении рейса. По информации Reuters, самолет направлялся в Бирмингем, а в India Today пишут, что он должен был прибыть в Лондон.

Однако пока официальных данных о жертвах и пострадавших нет.

Кроме того, СМИ показали, как людей выносят на носилках и увозят на каретах скорой помощи после падения самолета.

В то же время индийский телеканал CNN News18 сообщил, что на борту самолета находилось 220 пассажиров и 12 членов экипажа.

По информации ANI, самолет упал в жилом районе, поэтому количество жертв может быть больше.

Другие авиакатастрофы в мире

Как писал УНИАН, в апреле в США разбился самолет, в результате чего погибли три человека, еще один человек получил ранения. Авиакатастрофа произошла между штатом Флорида и регионом Новая Англия. Тогда сообщалось, что все три человека, которые находились на борту, погибли в авиакатастрофе. Еще один человек был госпитализирован с травмами, которые не угрожают жизни.

Также в январе этого года в Вашингтоне упал пассажирский самолет из-за столкновения с военным вертолетом. Отмечается, что авария случилась в 4 км от Белого дома. На видео можно было увидеть, как самолет, идущий на посадку в аэропорту им. Рональда Рейгана, столкнулся с другим воздушным судном, после чего произошел взрыв.

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