Там надеются, что это каким-то образом поможет обезопасить восточнх членов альянса.

НАТО расширит свои возможности спутникового наблюдения на более масштабные участки земли. Это позволи альянсу отслеживать военные перемещения в Украине и на границах России.

Об этом рассказал командующий Пьер Вандье изданию Bloomberg. По его словам, новый инструмент впервые позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями" и видеть маневры, перемещение войск и боевые операции.

"Сегодня мы не уверены, что россияне остановятся на Украине", - сказал Вандье, подчеркнув важность защиты стран на восточном фланге альянса.

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"Мы сможем сказать им: мы наблюдаем", - добавил он.

Издание уточнило, что НАТО выбрало американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для новой инициативы под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Ее цель - очень частое сканирование областей земного шара круглый год, при этом искусственный интеллект помогает отмечать любые изменения и выдавать предупреждения.

Журналисты отметили, что НАТО начало разрабатывать систему космического наблюдения только после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. SINBADстанет пилотным проектом.

"Космическое наблюдение - одна из ключевых областей, в которых НАТО в значительной степени полагается на возможности США. Другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от США после того, как президент Дональд Трамп отвернулся от Европы", - написало издание.

НАТО и война в Украине

Ндавно генерал НАТО ответил, почему войну в Украине трудно остановить. Бридлав отметил, что Путин вынужден продолжать войну, поскольку отступление станет для него внутренней проблемой.

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