Из-за валютных ограничений НБУ крупный бизнес не имеет доступа к западным рынкам капитала и не может рассчитаться с кредиторами. И, несмотря на частичную либерализацию, эти ограничения мешают привлекать необходимые для собственного развития и страны в целом инвестиции. Об этом говорится в аналитике GMK Center.

"Валютные ограничения являются важной мерой поддержки национальной финансовой системы и предохранителем для чрезмерного оттока капитала, особенно в условиях войны. Сейчас их постепенно смягчают, однако они до сих пор являются преградой для привлечения внешнего финансирования именно крупного бизнеса, поскольку нет понимания как могут возвращаться инвестиции, а установленного лимита на выплаты дивидендов может быть недостаточно", - указывает издание.

Опросы Европейской Бизнес Ассоциации показывают, что валютные ограничения существенно влияют на бизнес. В частности, 81% опрошенных компаний считают, что ограничения валютных операций негативно влияют на инвестиционную привлекательность Украины. Частично эти проблемы решает новый механизм "стимулирующей валютной либерализации", указывают в Центре.

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"Впрочем, остаются другие операционные ограничения, в частности - невозможность осуществлять оплату за импортные товары, поставки которых были осуществлены до 23.02.2021 г., ограничения на покупку иностранной валюты для выполнения обязательств, ограниченные возможности взаимозачета встречных обязательств. Из-за этих ограничений НБУ крупный бизнес в стране не имеет доступа к западным рынкам капитала и не может рассчитаться с кредиторами. Поскольку сейчас вся украинская экономика сталкивается с критической нехваткой инвестиций, то это уже становится не просто проблемой крупных компаний, а несет угрозу существованию государства в условиях войны", - подчеркнули в GMK Center.

По словам менеджера комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Виктории Бурдейной, бизнес больше всего нуждается в либерализации выплаты дивидендов, путем повышения текущего лимита, и частичного снятия запрета на выплату дивидендов. Также необходимо расширение возможностей кредитного обслуживания, и возможность обслуживания еврооблигаций.

"Валютные ограничения не создают возможностей для возвращения нерезидентами инвестиций в Украину. То есть, нерезидент может проинвестировать проект в Украине, а в случае выхода из проекта - не сможет забрать средства обратно. Поэтому бизнес больше всего нуждается в расширении перечня разрешенных операций с постепенным увеличением лимитов в сфере инвестирования и вывода инвестиций из Украины", - подчеркивают в GMK Center.

Напомним, недавно глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил о необходимости постепенно адаптировать эти ограничения к потребностям бизнеса. Ранее глава НБУ Андрей Пышный также заявлял, что регулятор будет двигаться в сторону валютной либерализации. По его словам, это будет постепенный, контролируемый процесс, который будет согласовываться с макроэкономической стабильностью и ожиданиями рынка.

Как известно, в меморандуме с МВФ предусмотрено: решение НБУ о предоставлении индивидуальных разрешений должны соответствовать Стратегии и целям обеспечения макроэкономической, финансовой и внешней стабильности, и будут приниматься в случаях исключительной важности для государства в военное время.