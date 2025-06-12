БПАК может выполнять и логистические задачи, включая доставку необходимого снаряжения на позиции.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Волыняка". Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, сказано на сайте Минобороны.

Отмечается, что "Волыняка" - бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра вражеских целей. Первые модификации этого "бомбера" работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны.

На их счету - сотни уничтоженных образцов вражеской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы. Они способны выполнять боевые задачи при любой погоде, в сумерках, при сильном ветре. Последние версии имеют значительно улучшенные характеристики.

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Беспилотный комплекс состоит из пульта управления, очков пилота, ретранслятора и многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.

"Летательный аппарат спроектирован специально для перевозки грузов в сложных боевых условиях. Может сбрасывать на вражеские цели боеприпас, поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей. Кроме того, "Волыняка" может выполнять логистические задачи: доставлять на позиции необходимое снаряжение", - говорится в сообщении.

ВСУ получат БПАК Chief-1 - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Министерство обороны допустило к эксплуатации в ВСУ беспилотный авиационный комплекс украинского производства Chief-1 - охотника за вражескими дронами.

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