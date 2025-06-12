Устаревшие системы от КНДР свидетельствуют о кризисе вооружения у врага.

Тактика ударов России и Украины по территории противника кардинально различается - "кошмаривание" населения против точечных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире на Радио NV.

Он отметил, что среди серии украинских ударов в глубину территории врага за последнее время было и уничтожение арсенала во Владимирской области, где хранились северокорейские реактивные системы залпового огня Type 75, которые так и не дошли до фронта. По его словам, о таких системах многие и не слышали, потому что в серьезных армиях они не использовались уже полвека.

"То, что российской армии Северная Корея начала поставлять эти древние как дерьмо мамонта и не соответствующие современной войне системы это сильный сигнал - показатель исчерпания запасов россиян. Ведь россияне не переходят с лучшего оружия на худшее просто ради дружбы с союзниками и еще и платят за это",- сказал Дикий.

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Он отметил, что речь идет о поколении РСЗО, которое было сразу после второй мировой войны - "хит вьетнамской войны и многих африканских войн в 60 и 70-х годах".

При этом Дикий добавил, что в свое время это была неплохая система, но именно для партизанских, не механизированных формирований.

По его словам, это свидетельствует о том, что у врага "Грады", "Ураганы" и "Смерчи" заканчиваются и приходится брать что угодно.

Дикий отметил, что важным событием является поражение Силами бороны Украины "Тамбовского порохового завода". По его словам, в России пороховых заводов было 5, два из которых сверхмощные и пораженный к ним относится.

"Он один производит где-то 40% пороха для всей РФ. А напомню, что хоть на дворе и 21 век, супертехнологии, но без обычного древнего пороха, которому много веков, ствольная артиллерия не работает", - отмечает Дикий.

При этом эксперт добавил, что завод очень большой, поэтому "добили" его не с первого раза.

Также он напомнил о том, что в Чебоксарах Чувашской республики РФ прилетело по заводу, который работает над производством антенн "Комета", системы спутниковой навигации, которая стоит во всех российских крылатых ракетах, "Шахедах".

Дикий отметил, что у Украины и России разные стратегии обстрелов - враг хочет "закошмарить" гражданское население, рассчитывая на то, что оно от власти будет требовать подписывать что угодно, чтобы прекратились обстрелы.

По его словам, в то же время Украина направляет глубинные удары по территории РФ для поражения предприятий военной промышленности. При этом добавил, что выбираются не любые, а именно те, которые наименее дублированы, где "выбивание" какого-то завода ломает целую большую цепочку поставок. Дикий отметил, что нынешняя российская тактика ударов по гражданскому населению была и у гитлеровцев во время второй мировой войны и это закончилось для них поражением.

Он отметил, что в России на сегодня нет достаточного количества ПВО, чтобы защищать свои объекты ВПК, из-за огромной территории.

"Ни один кузнец не выкует железный купол на такие территории. Да еще и выяснилось, что систем ПВО у россиян не так много было. Их хватило на то, чтобы прикрыть Москву, насытить линию фронта и еще частично хватило на сакральный мост в Крыму. Мы уже видели как на фронт везли С-300 с Курильских островов, оставляя полностью не прикрытым российский Дальний Восток", - сказал Дикий.

Уничтожение российской техники - что известно

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) во Владимирской области России, произошедшего в апреле этого года, было уничтожено большое количество военной техники врага.

В Defense Express считают, что на 51-м арсенале ГРАУ мог быть поражен РСЗО из Северной Кореи. В арсенале Северной Кореи среди пехотных систем этого калибра 107 мм есть только Type 75, которые являются почти полной копией китайской Type 63.

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