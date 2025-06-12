В мае российские оккупанты продвинулись дальше, чем в течение последних двух лет.

Российские войска захватили больше украинской территории в мае, чем за любой другой месяц с конца 2022 года, поскольку Кремль ведёт летнее наступление, стремясь создать на Западе впечатление, что "победа у него в руках".

За последние два года продвижение на фронте происходило медленно и с большими потерями с обеих сторон. Однако в последние месяцы Россия смогла ускорить темпы наступления, как это уже было прошлой осенью, пишет Wall Street Journal.

Сообщается, что как только мирные переговоры зашли в тупик, внимание снова сосредоточилось на том, где в конечном итоге решится исход войны — на поле боя. Именно поэтому Россия стремится достичь значительных успехов на передовой, чтобы заставить Киев пойти на её условия, что фактически будет означать капитуляцию.

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"Украина же пытается сдержать российское наступление и нанести войскам противника достаточно урона, чтобы убедить Кремль в том, что отказ от соглашения окажется слишком дорогим", - говорится в материале.

Наступление России

Москва наступает на нескольких направлениях, нащупывая слабые места и используя численное превосходство, вынуждая Украину обороняться вдоль всей линии фронта (около 965 км).

Остановить атаки российской пехоты Украине стало труднее и затратнее, с приходом тепла с возвращением листвы. Украинским дронам, которые "были первой линией обороны", стало сложнее вести наблюдение. По словам аналитика вашингтонского Института изучения войны Джорджа Барроса, главная цель Кремля — убедить западные правительства в неизбежности российской победы и бесполезности дальнейшей помощи Киеву.

"Центр тяжести этой войны — не территория. Она решается в сфере восприятия, в столицах Запада. Если карта меняется, Россия может сказать: "Мы продвигаемся. Украина проигрывает. Сколько миллиардов вы ещё собираетесь тратить?"", - подчеркивает он.

Главные направления в наступлении оккупантов

Ключевым направлением для них стал город Константиновка — важный логистический узел на окраине фронта. Для этого оккупанты даже перебросили войска из-под Покровска в сторону Константиновки. По мнению аналитиков, это говорит об изменении направления наступления, но не самой стратегии.

Недавние атаки на Часов Яр и Покровск показали, что Россия готова жертвовать солдатами, техникой и временем ради захвата даже малозначимых с военной точки зрения городов. Битва за Константиновку, по словам Барроса, скорее всего, будет столь же ожесточённой и затяжной. Город быстро превращается в линию фронта, заявил один украинский старший лейтенант в комментарии СМИ.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США только сейчас начал задумываться над тем, что Путину безразлично на потери в Украине. "Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - сказал Трамп.

Россия, в свою очередь, перебрасывает свои самые ценные самолеты подальше от Украины. Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 оказались вдалеке от фронта - за более чем 6 тысяч километров.

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