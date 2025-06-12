Китай дал зеленый свет серийному производству крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 Jiaolong. Об этом сообщает The Independent.
Администрация гражданской авиации Китая в среду сертифицировала самолет AG600 для производства, что открывает путь к его выходу на коммерческий рынок.
Как сообщается, AG600 может похвастаться возможностями полетов на малой высоте и низкой скорости, высокой эффективностью в пожаротушении и способностью проводить спасательные операции.
Свой первый полет он выполнил еще в 2017 году.
По размеру AG600 можно сравнить с Boeing 737. Он имеет длину примерно 37 м и размах крыльев около 39 м. Максимальная скорость AG600 составляет 560 км/ч, а дальность достигает 4500 км.
AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и может перевозить 50 человек во время морских поисково-спасательных миссий. Самолет способен набирать на борт 12 т воды за 20 секунд для пожаротушения.
Российский Бе-200 - в пролете
Долгое время россияне считали свою амфибию Бе-200 уникальной. В то же время AG600 превосходит ее как по максимальной взлетной массе, так и по дальности полета.
Стоит сказать, что за все годы россияне построили более чем скромное количество Бе-200. По состоянию на 2024 год общее количество этих машин оценивали в 20 единиц.
Также сообщалось, что по крайней мере один Бе-200 мог быть поражен украинскими дронами.