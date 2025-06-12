Китайский AG600 намного больше российского самолета-амфибии Бе-200 и имеет более широкие возможности.

Китай дал зеленый свет серийному производству крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 Jiaolong. Об этом сообщает The Independent.

Администрация гражданской авиации Китая в среду сертифицировала самолет AG600 для производства, что открывает путь к его выходу на коммерческий рынок.

Как сообщается, AG600 может похвастаться возможностями полетов на малой высоте и низкой скорости, высокой эффективностью в пожаротушении и способностью проводить спасательные операции.

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Свой первый полет он выполнил еще в 2017 году.

По размеру AG600 можно сравнить с Boeing 737. Он имеет длину примерно 37 м и размах крыльев около 39 м. Максимальная скорость AG600 составляет 560 км/ч, а дальность достигает 4500 км.

AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и может перевозить 50 человек во время морских поисково-спасательных миссий. Самолет способен набирать на борт 12 т воды за 20 секунд для пожаротушения.

Российский Бе-200 - в пролете

Долгое время россияне считали свою амфибию Бе-200 уникальной. В то же время AG600 превосходит ее как по максимальной взлетной массе, так и по дальности полета.

Стоит сказать, что за все годы россияне построили более чем скромное количество Бе-200. По состоянию на 2024 год общее количество этих машин оценивали в 20 единиц.

Также сообщалось, что по крайней мере один Бе-200 мог быть поражен украинскими дронами.

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