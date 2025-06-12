Буковель постоянно развивается, внедряет новые качественные и экологические стандарты, поэтому количество отдыхающих ежегодно увеличивается, отмечает Николай Поляк.

В Поляницкой общине Ивано-Франковской области за 5 месяцев 2025 года собрали рекордный туристический сбор – почти 16 млн грн. Это 67% от общей суммы и на 67% больше, чем в прошлом году. Как отметил глава Поляницкой громады Николай Поляк, это обусловлено деятельностью горнолыжного курорта "Буковель", который постоянно развивается и способствует развитию местного бизнеса, в основном ориентированного на туризм.

"Буковель постоянно развивается, внедряет новые качественные и экологические стандарты, поэтому количество отдыхающих ежегодно увеличивается. Вместе с тем курорт активно способствует развитию местного бизнеса, который почти весь прямо или косвенно задействован в туризме – размещение гостей, организация досуга, аренда снаряжения, питание и т.д. В результате в нашей громаде сохраняется рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,4%, и регулярно растут налоговые поступления. При этом экологическая ситуация только улучшается, ведь Буковель модернизировал водоочистные и канализационные сети, минимизирует использование пластика, ввел новейшие технологии сортировки и переработки отходов, а также развивает на территории общины экотуризм", – рассказал Николай Поляк.

Кроме того, как прокомментировал руководитель Офиса устойчивого развития Буковеля Богдан Красавцев, экономические показатели дают возможность поддерживать военных и их семьи. В рамках совместной с Вооруженными Силами Украины программы восстановления и реабилитации с начала полномасштабного вторжения прошли более 22 тысяч воинов и их семей.

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"Поддержка военных – это признак бизнеса с сильной миссией. Для Буковеля программа по помощи воинам ВСУ и их семьям – одна из важнейших социальных программ. На сегодня мы уже организовали бесплатный отдых для более 22 тысяч украинских военных и их семей", – отметил Богдан Красавцев.