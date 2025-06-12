Устройство будет синхронизировать звонки, сообщения и данные о здоровье.

Китайский бренд Vivo заявил, что их грядущий складной флагман X Fold 5 станет первым Android-смартфоном с поддержкой Apple Watch.

Согласно заявлению, часы смогут отображать звонки и сообщения на Vivo X Fold 5, а также синхронизировать данные о здоровье. При этом сохраняется параллельная синхронизация с iPhone и Mac – звонки, принятые на X Fold 5, могут отображаться на других устройствах экосистемы Apple.

Интеграция осуществляется через аккаунт iCloud. Также обещана поддержка iCloud Drive, синхронизация фотографий, заметок и других сервисов. Более того, X Fold 5 можно будет использовать как дополнительный дисплей для Mac – по аналогии с функцией Sidecar.

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Каким образом компания смогла добиться такого прогресса, неизвестно. Возможно, речь идет о частичном обходе ограничений, что может повлиять на стабильность работы и вызвать проблемы при будущих обновлениях iOS и watchOS.

Vivo X Fold 5 представят в ближайшие недели. Он также станет первым в мире складным смартфоном с трехкратной защитой – от воды, пыли и падений.

Ранее сообщалось, что Xiaomi работает над полноценной совместимостью своих устройств с Apple Watch, AirPods и HomePod. Как именно это будет реализовано, пока непонятно.

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