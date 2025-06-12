В случае отмены авиарейсов в РФ потери могут достигать нескольких миллионов долларов за каждый час простоя.

Удары украинских дронов по территории России имеют ряд негативных эффектов для экономики страны-агрессора - как прямых, так и косвенных. Об этом рассказал авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце, говорится в статье УНИАН.

"Можно говорить о целом ряде эффектов для РФ, как прямых, так и косвенных. В первую очередь, о так называемом "Московском авиационном узле". Это основной авиационный хаб в России, который обслуживает 2/3 всего российского пассажиропотока. Это где-то 65-70 миллионов пассажиров в год. Это до 1 тысячи рейсов в сутки или около 300 тысяч рейсов в год, - рассказывает он, - В случае его полной остановки более половины всех российских пассажиров не смогут совершить или завершить перелет", - сказал эксперт.

По его словам, это приводит к значительным опосредованным потерям. Например, потери могут быть связаны с отменой рейсов - как правило, в связи с переносом рейса компенсации пассажирам могут достигать до 5 миллионов в сутки. В случае отмены рейса, как отметил Долинце, потери могут достигать нескольких миллионов долларов за каждый час простоя.

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"Это все в части отправления самолетов. А есть еще часть на принятии рейсов. В случае создания "бесполетной зоны" эти самолеты могут или курсировать на резервные аэродромы или находиться в соответствующих зонах ожидания в воздушном пространстве, что стоит компании, как правило, $8-15 тысяч за час дополнительного полета. С учетом количества рейсов, российские авиакомпании в этом случае теряют минимум $1,5-2 миллиона за каждый час закрытия Московского авиационного хаба", - пояснил авиационный эксперт.

Третьей составляющей, по мнению господина Долинце, являются компенсации пассажирам за задержку рейсов, если те остаются на земле. Ведь авиакомпания должна обеспечить пассажиров питанием и водой, размещением в гостиницах, предоставить финансовую компенсацию - как правило, 100 и более долларов на билет.

"Кажется, что это небольшие деньги, но с учетом масштабов это достаточно заметно. Такие расходы могут достигать $2-5 миллионов. В общем, если говорить о приостановлении или существенном нарушении авиасообщения в Москве по крайней мере на сутки, это может стоить РФ 10-30 миллионов долларов прямых экономических потерь. Но это фактические оценки. Потому что до сих пор аэропорты были закрыты только определенное время - до 4-6 часов в сутки", - отмечает специалист по авиации.

По словам Богдана Долинце, если бы аэропорты не функционировали все 24 часа, то потери были бы на уровне $50 миллионов и более. Но такого тотального закрытия пока не происходило.

Чтобы проще было рассчитывать фактические потери РФ, эксперт приводит такую формулу - общие потери в первые часы - это 1,5-2 миллиона в час, но уже после 4-5 часов простоя потери возрастают до 4-5 миллионов за каждый следующий час остановки авиасообщения.

То есть, те 6 часов простоя Московских аэропортов даже только за счет косвенных потерь были сопоставимы или превышали стоимость использованных для этого украинских БПЛА. И это без учета расходов на зенитные ракеты и убытки РФ в случае результативных попаданий дронов (а там суммы потерь могут идти на сотни миллионов долларов).

Эксперт добавляет, что даже если беспилотник ни во что не попадает, но его сбивает ПВО, то РФ все равно несет потери. Для сбивания таких дронов используются комплексы С-300, реже - комплексы типа "Панцирь". Стоимость одной противоракеты к С-300 составляет $100-300 тысяч, а к "Панцирю" - в несколько раз дешевле, но это все равно несколько десятков тысяч долларов.

"Тактика "бесполетной зоны" в целом себя экономически оправдывает. Также мы можем говорить о потерях до нескольких миллионов в случае попадания и в десятки миллионов долларов в случае пожара на российских производственных мощностях даже от одного попадания, - говорит Долинце.

Он отметил, что косвенные экономические потери, конечно, очень сложно оценить, но это и прерывание цепочек поставок авиационным транспортом, и задержка или остановка бизнес-активности в виде путешествий.

По подсчетам эксперта, "бесполетная зона" над Москвой может стоить до 5-10% ВВП РФ, при условии, что такие последствия будут длительными.

"Нужна регулярность ударов - хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы говорить о существенном влиянии на ВВП и значительных косвенных потерях РФ. То есть, со всех сторон такая "бесполетная зона" - это экономически целесообразно, ведь наносит значительно больше убытков, чем тратится на сами дроны", - отметил Долинце.

Дроновые удары Украины по РФ - важные новости

В начале мая дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса (ВПК) в российском тылу. Это, среди прочего, заставило россиян ввести на территории Московской области "план ковер", который предусматривает закрытие аэропортов, что создало транспортный коллапс: авиакомпании отменили сотни рейсов.

После операции "Паутина" российские оккупанты начали строительство укрытий для своих самолетов. Это происходит на военных аэродромах в Севастополе, Саках, Гвардейском и Кировском после успешной операции СБУ по уничтожению стратегической авиации врага.

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