Украинская певица Надя Дорофеева поделилась откровенным фото и признанием об эмоциональном состоянии в последнее время. Артистка рассказала, что стресс в ее жизни достиг нового уровня.
"Мало сна, проблемы со здоровьем и дикая усталость. Я проснулась вчера с ощущением: как же мне всех нас жаль...", - написала Дорофеева в своем Instagram.
Она призвала своих подписчиков быть честными перед собой и вовремя обращать внимание на собственное состояние:
"Иногда, думаю, можно позволить себе снять с себя маски и признаться хотя бы себе: что да, мне действительно трудно! И здесь главное - вовремя себе помочь, ведь наша первоочередная задача - сохранить себя!".
В комментариях фолловеры поддержали артистку. В частности, певица KOLA написала: "Я так поняла, мы все себя загнали максимально... держись, обнимаю".
Прокомментировала сообщение и рэперка Alyona Alyona: "Если здоровье начинает дергать за ниточки, то тре все остальное на стоп".
Напомним, ранее Надя Дорофеева засветилась под капельницей, но подробностей относительно своего состояния она не раскрывала.