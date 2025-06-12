В результате кибератаки было выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, стерты так называемые бэкапы.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны при поддержке киберактивистов провели успешную операцию и парализовали работу одного из крупнейших интернет-провайдеров в Сибири - "Орион Телеком".

Как сообщил УНИАН источник в спецслужбе, сети этого провайдера активно использовали российские силовые структуры для осуществления агрессии против Украины. Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана: "Орион Телеком" там был единственным провайдером.

По словам собеседника, с самого утра местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрят жалобами недовольных россиян, жалующихся на отсутствие интернета и телевидения. В местных телеграм-группах распространяется письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера.

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"С праздником неуважаемые россияне, скоро вы будете жить в каменном веке, а мы вам поможем. Слава Украине", - такое письмо подписано активистами хакерской группы "BO Team".

В компании подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки. Обещают восстановить подачу интернета до конца дня.

Как стало известно от источников в разведке, в результате кибератаки было выведено из строя 370 серверов и около 500 сетевых коммутаторов, затерты так называемые бэкапы. Это не позволит провайдеру быстро восстановить работу.

Тем временем на кибератаку пожаловалась и компания "Российские железные дороги".

"Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои. Наши специалисты стараются нормализовать работу сайта и приложения", - сообщает Телеграм-канал монополиста.

Операции украинских спецслужб

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию "Паутина" по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Для проведения спецоперации "Паутина" использовали БпЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.

Указанные дроны - уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации.

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