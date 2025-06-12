О яблоке мечтал два года: умер освобожденный из плена Дмитрий Шаповалов

Прощание с Дмитрием состоится 13 июня в селе Осиповка Казатинского района.

В Винницкой области ушел из жизни военнослужащий Дмитрий Шаповалов, который был освобожден из российского плена 26 апреля 2023 года. Об этом сообщила представитель регионального Координационного штаба Юлия Павлюк.

"Остановилось сердце молодого героя... Искренние соболезнования родным", - написала Павлюк в Instagram, подтвердив трагическое известие.

Прощание с Дмитрием состоится 13 июня в селе Осиповка Казатинского района.

Видео дня

Координационный штаб обнародовал трогательное видео с момента обмена, когда боец после года плена впервые попробовал яблоко со словами: "Я о нем год мечтал".

История Дмитрия Шаповала

Дмитрий Игоревич Шаповалов - защитник Украины, среди 44 человек, освобожденных из российского плена 26 апреля 2023 года в рамках масштабного обмена, проходившего в Стамбуле.

Его обмен стал результатом длительных переговоров между Украиной и Россией через Координационный штаб по вопросам военнопленных, который также обнародовал трогательное видео момента освобождения: Дмитрий попробовал яблоко и признался, что "мечтал о нем год".

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