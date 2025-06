У мужчины были проблемы со здоровьем.

Известный британский певец и вокалист группы Nitzer Ebb Дуглас Маккарти ушел из жизни. Мужчине было 58 лет.

Как пишет издание The Guardian, причина смерти пока неизвестна.

"С грустью сообщаем, что Дуглас Маккарти умер утром 11 июня 2025 года. Мы просим всех проявить уважение к Дугласу, его жене и семье в это трудное время. Мы ценим ваше понимание и вскоре поделимся дополнительной информацией", - указано в фан-группе музыканта.

К слову, четыре года назад Дуглас был госпитализирован во время тура группы в Соединенных Штатах Америки, а в 2024 году заявил, что берет перерыв в выступлениях из-за проблем со здоровьем. Он отмечал, что у него есть последствия цирроза печени из-за злоупотребления алкоголем.

Что известно о Дугласе Маккарти

В 10 лет Дуглас познакомился с будущим барабанщиком Дэвидом Гудеем, а уже в 1982 году они основали группу Nitzer Ebb. Позже музыканты подписали контракты с лейблами из Великобритании и США.

В 1987 году Nitzer Ebb выпустил свой первый студийный альбом под названием "That Total Age" и выступали на разогреве во время тура легендарной группы Depeche Mode. Их самые известные песни: "Murderous", "Control I'm Here", "Let Your Body Learn" и многие другие.

Потом музыканты получили популярность и выпустили второй альбом. Продюсером группы некоторое время был бывший участник Depeche Mode Алан Уайлдер, который помогал писать ремиксы на треки исполнителям.

Напомним, ранее умер основатель легендарной группы The Beach Boys Брайан Уилсон.

