США ознакомились с меморандумами Украины и России о прекращении огня.

США испытывают "чувство уверенности" в том, что Украина и Россия могут договориться о прекращении огня. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог на Брюссельском форуме German Marshall Fund of the United States.

Во время своего выступления он заявил, что США ознакомились с меморандумами Украины и России о прекращении огня. По его словам, Вашингтон подробно изучил оба документа.

"Мы взяли украинский документ, потом российский - они зовут его меморандумом... И мы сказали: "Хорошо, как вы можете объединить эти два документа вместе, чтобы дойти до конечного состояния?" И сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние", - сказал Келлог.

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Спецпредставитель президента США отметил, что для его страны "победой" в войне будет считаться ее завершение. Он добавил, что США рассчитывают на то, что будет достигнуто прочное мирное соглашение.

Келлог также заявил, что завершением войны будет считаться всеобъемлющее прекращение огня.

"Прекращение огня на месте - то есть на земле, на которой вы физически находитесь", - объяснил он.

Кроме того, США хотят, чтобы Россия и Украина вернули всех детей и пленных. По словам Келлога, это бы сделало устойчивое прекращение огня долгосрочным. Он добавил, что следующим шагом к миру бы стало возвращение России к Лиге Наций (международная организация, которая была создана для разоружения стран, предотвращения военных действий и обеспечения коллективной безопасности).

Кроме того, Келлог заявил, что в ходе российско-украинской войны обе стороны суммарно потеряли более 1,2 миллиона человек убитыми и ранеными.

Помимо этого спецпредставитель президента США высказался о том, с чем пришлось столкнуться президенту Украины Владимиру Зеленскому:

"Я говорил: "Сэр, у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который бы должен был делать то, что сделал президент Зеленский". Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле... Когда вы это видите, должны ценить проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас. Думаю, иногда мы этого не видим".

Российский "меморандум" о прекращении огня - что известно

Ранее росСМИ опубликовали полный текст "меморандума" Кремля, который содержит условия прекращения огня. В этом документе содержится 31 пункт.

В частности, Москва требует признать российскими территориями Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. Кроме того, россияне хотят, чтобы ВСУ полностью вышли из этих регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что наша страна не будет воспринимать всерьез российский "меморандум" о прекращении огня. Он назвал российский документ "ультиматумом".

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