Ближайшей ночью будет +8...+14, а днем в пятницу ожидается лишь +15...+19.

Накануне выходных, 13 июня, в Украине ожидается сложная погода с похолоданием, сильным ветром и осадками. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Вот, например, в Киеве завтра - дождь, сильный ветер, северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду и только +16...+18 градусов", - рассказала она.

На остальной территории ночью будет +8...+14 градусов, а днем +15...+19.

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"Практически холодяка, разве что на юге и юго-востоке немного выше, но это логично", - говорит Наталка Диденко.

Также, по ее данным, по всей Украине ожидается сильный ветер, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Такая скорость может существенно снижать температуру комфорта!" - отметила эксперт.

Дождь завтра будет идти в северных, центральных областях и на Харьковщине. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Названа точная дата, когда в Украине снова потеплеет

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Украине не будет жары благодаря свежему воздуху из Скандинавии и стран Балтии.

Потепление ожидается лишь с началом новой недели. После 16 июня и до 20 числа погода в Украине будет комфортной и солнечной. Осадки прекратятся, а температура повысится на 4-6 градусов.

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