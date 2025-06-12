Snapdragon 8 Elite 2 окажется на 20-30% быстрее предшественника и превзойдет Apple A19 Pro.

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился результатами тестов еще не представленного официально флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Тесты проводились в бенчмарке Geekbench.

Согласно полученному результату, Snapdragon 8 Elite 2 сумел набрать 4000 баллов в одноядерном тестировании и 11 000 баллов в многоядерном. Для сравнения, актуальный Snapdragon 8 Elite выдает около 3100 и ​9800 баллов соответственно. То есть можно говорить о прибавке примерно на 20-30%.

Этот же источник отметил, что грядущий флагман Qualcomm получит "очень мощный" графический процессор Adreno 840 и 16 МБ кэш-памяти GMEM.

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A19 Pro, который будет установлен в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, по слухам, набирает идентичные ~4000 в одноядерном тесте, но только около 10 000 в многоядерном.

Анонс Snapdragon 8 Elite 2 намечен на сентябрь 2025-го, а первым телефоном на базе этой флагманской SoC должен стать Xiaomi 16. Его анонс ожидается в сразу после презентации Qualcomm. Также новая SoC ожидается в OnePlus 15, iQOO 15 Pro, Honor Magic8, Realme GT 8 Pro, Nubia Red Magic 11, Redmi K90 и, конечно, Samsung Galaxy S26 Ultra.

Летом 2025 года рейтинг самых мощных смартфонов возглавляет Red Magic 10S Pro+, который работает на разогнанном чипе Snapdragon 8 Elite. Оценка производительности – более 2,95 млн баллов. В топ-10 среднебюджетников прямо сейчас лидирует IQOO Z10 Turbo.

Ранее на рынке появился самый доступный в мире смартфон с Snapdragon 8 Elite. Помимо актуального процессора, устройство может похвастать шустрым 144-герцовым экраном и аккумулятором 6800 мАч.

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