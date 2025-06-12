Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра 13 июня.

В Киевской области на 13 июня объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. О непогоде предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Днем 13 июня порывы ветра 15-18 м/с", - прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупреждают специалисты.

Погода 13 июня - Украину накроет непогода

В четверг, 13 июня, в Украине прогнозируется ухудшение погодных условий: ожидается снижение температуры, усиление ветра и осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В частности, в столице предполагается дождливая погода с мощным северо-западным ветром, скорость которого будет достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +16...+18 градусов.

В большинстве регионов ночью будет прохладно - от +8 до +14 градусов, днем - от +15 до +19. По словам метеоролога, в южных и юго-восточных областях будет немного теплее.

Кроме того, ветры по всей территории страны будут достаточно сильными, местами - с порывами штормовой силы до 20 м/с. Эксперт обратила внимание на то, что такая сила ветра может существенно снижать субъективное ощущение тепла.

Дожди, по ее прогнозу, охватят северные, центральные области и Харьковскую область. В других регионах существенных осадков не предвидится.

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