Сейчас 72% украинцев считают, что для Украины это плохо, что Дональд Трамп является президентом США.

Новые данные социологов показали, что украинцы почти уже не имеют оптимизма относительно Дональда Трампа в вопросе справедливого завершения войны РФ в Украине.

Так, согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), если в декабре 2024 года более половины (54%) украинцев имели оптимистичные ожидания относительно Трампа, то уже в следующем опросе в марте 2025 года подавляющее большинство (73%) считали наоборот, то есть утверждали, что для Украины это плохо, что Трамп является Президентом США.

По состоянию на май-начало июня 2025 года восприятие Трампа практически не изменилось. Сейчас 72% считают, что это плохо для Украины, что Президентом США является Трамп. Только 16% считают, что это хорошо.

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Несмотря на это большинство украинцев - 63% - продолжают хорошо относиться к США в целом. Относятся плохо - 29%.

При этом, как отмечают в КМИС, есть существенная дифференциация в зависимости от того, идет ли речь об обычных американцах или о руководстве США. Так, 90% хорошо относятся к обычным американцам (и только 3% - плохо). В то же время 68% плохо относятся к руководству США. Хорошо относятся к руководству США - 24%.

Во время опроса задавались вопросы также относительно восприятия политики Европы и США в отношении Украины.

Так, 64% респондентов считают, что Европа остается надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины завершения войны. Не считают так - 24%. При этом с февраля-марта 2025 года восприятие политики Европы в отношении Украины не изменилось.

В случае США, хотя с марта 2025 года восприятие политики Америки в отношении Украины несколько улучшилось, но все равно большинство (58%) считают, что США устает от Украины, их поддержка слабеет и они давят на Украину для уступок. Воспринимают США надежным союзником, который хочет приемлемого для Украины мира - 32%.

Опрошено было 2004 гражданина Украины, которые проживали на контролируемой Правительством Украины территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.

Результаты других опросов

Как сообщал УНИАН, проведенный в мае другой опрос КМИС показал, что в Украине впервые с 2024 года выросло количество людей, готовых терпеть войну столько, сколько это будет необходимо. Эта доля выросла до 60%, по сравнению с 54% в марте этого года.

Подавляющее большинство украинцев категорически против официального признания отдельных украинских территорий частью России.

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