Кличко: 112 бригада получила 2400 БпЛА от громады столицы, а 92 бригада - 5 грузовиков

Мэр Киева Виталий Кличко передал двум бригадам очередную партию помощи от киевлян. На фронт отправились еще 2400 беспилотников и 5 грузовиков. Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале.

"Громада столицы продолжает помогать нашим военным. И сегодня бойцам 112-й бригады Терробороны Киева передал на фронт еще 2400 БпЛА разных типов. В частности, 2300 ударных FPV-дронов (среди них и оптоволоконные), 100 разведывательных ночных и тепловых дронов, 5 наземных станций управления БпЛА. Также очередную партию помощи от Киева получили и защитники 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. На фронт поехали 5 грузовиков", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что ранее в 2025 году бойцы 112 бригады уже получали от киевлян 2000 БпЛА разных типов.

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Кличко заверил, что столица и дальше будет помогать защитникам.

"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение - беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ. Мы продолжим помогать нашим военным, постоянно изыскивая для этого любые возможности", - подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи ВСУ от Киева еще на 2 млрд грн. Соответствующий проект решения в ближайшее время должен быть вынесен на заседание Киевсовета для принятия.