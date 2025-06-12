Остров Сицилия уже давно борется с имиджем криминальной столицы Италии.

Итальянский остров Сицилия у многих иностранцев ассоциируется с многочисленными местными мафиозными кланами и организованной преступностью. А потому это место сложно представить как идеальное направления для туристов-одиночек, для которых безопасность является одним из главных ориентиров в путешествиях.

Тем не менее, эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet уверяют, что именно Сицилия на данный момент является лучшим местом в Европе для соло-туристов.

"Solo Sicily – это безграничная радость. Ее искрометное сочетание побережья, гор, дерзкой еды, солнечного вина и вулканов, извергающих лаву, означает, что вам никогда не будет "скучно". Действительно, на этом выжженном солнцем острове, омываемом тремя морями, есть глубоко трогательная аура. Он вдохновляет на тихое созерцание и успокаивающую легкость в собственной компании", – отмечает автор Lonely Planet из Франции Никола Уильямс.

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Начинать путешествие по Сицилии она советует на Ионическом побережье на гипнотическом востоке острова, где можно в сопровождении гида прогуляться по взрывоопасным склонам вулкана Этна, а позже насладиться в компании местных жителей рыбными блюдами на хаотичном рынке Катании или ароматным вином в вулканических виноградниках.

Затем можно отправиться посмотреть звездные представления в древнегреческих театрах Сиракуз и Таормины, исследовать Эолийский архипелаг с кобальтово-синими водами и тайными бухтами, а на западе столица острова Палермо будет ждать любителей искусства и истории.

Семь лучших мест в Европе для соло туристов по версии Lonely Planet

Сицилия, Италия. Наксос, Греция. Экс-ан-Прованс, Франция. Пальма-де-Майорка, Испания. Клуж-Напока, Румыния. Долина Випава, Словения. Фарерские острова.

Преступность в Италии

Хотя в крупных туристических городах Италии, как, впрочем, и в других переполненных странах мира, туристы нередко становятся жертвами воришек и мошенников, общий уровень преступности в стране, включая тяжкие преступления, считается сравнительно низким. А потому туристам будет достаточно соблюдать привычные меры предосторожности, как и в любом другом месте.

Помимо Сицилии, от статуса самых криминальных городов Италии в последние годы вовсю стараются другие южные города избавиться Неаполь и Бари – им действительно есть что показать туристам и в целом там вполне безопасно, проверено УНИАН на личном опыте.

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