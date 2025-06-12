С Сумщины забрали сильные подразделения, оборона 'посыпалась', - СМИ

Первые попытки россиян прорываться в направлении сел Новенькое, Журавка и Басовка состоялись еще в конце зимы.

Россияне смогли продвинуться на севере Сумщины еще с конца февраля - начала марта. Одной из причин стало то, что с этого направления вывели боеспособные подразделения, заменив их необстрелянными формированиями с минимальным обеспечением, говорится в материале "Украинской правды".

Первые попытки россиян прорываться в направлении сел Новенькое, Журавка и Басовка состоялись еще в конце зимы, отмечают журналисты.

"Все думают, что россияне сделали это за неделю, но это все тянется чуть ли не с середины февраля. Просто DeepState долго не обновлял этот участок. А тенденция кардинально не менялась, они постоянно наступали. Вот в окрестностях Локни они были уже где-то в начале мая, если не раньше, хотя там той Локни - две улицы на 1,5 километра (на карте DeepState она обозначена как захваченная россиянами с 7-го июня - УНИАН)", - говорит УП военнослужащий из 17-й бригады.

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Военные рассказали изданию, что общество замечает угрозу только сейчас, хотя российское продвижение продолжается более трех месяцев. За это время РФ захватила с десяток малых сел на северо-востоке области. Площадь оккупированной территории составляет почти 200 квадратных километров - примерно пятая часть территории Курщины, которую Украине удалось захватить во время наступления прошлым летом.

Причиной быстрого продвижения россиян стал вывод из региона наиболее боеспособных бригад. Издание пишет, что кого-то перебросили на наступление на Теткино, кого-то на Донетчину.

Группировке войск "Курск" передали слабые новосформированные подразделения. По данным УП, одна из таких бригад зашла в Сумскую область без всякого представления о боевых действиях и со скудным количеством собственных дронов.

"Нам нужны резервы, нам нужны сильные FPV-экипажи", - объясняет УП опытный боец одной из бригад ДШВ.

Кроме недостатка людей и техники, линия обороны в регионе оказалась слабо укрепленной. Вдоль границы над Хотинью, Писаревкой и Юнаковкой не было сплошной линии обороны, только одиночные окопы и блиндажи.

Сумская область - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает на Сумы много техники и солдат с другого направления, а именно с юга Украины. В частности были зафиксированы новые самоходные артиллерийские установки (САУ) и комплекс ПВО.

В то же время военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко назвал главную цель Путина на Сумском направлении. По его словам, это серая зона и территория, которая всегда простреливалась.

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