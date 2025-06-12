Шлюмбергера или декабрист - довольно распространенный цветок для выращивания дома. Убедитесь, что вы не забываете о растении, но и не "убиваете" его излишней заботой - важно соблюдать правильный режим полива, чтобы цветок был плотный, зеленый и вовремя цвел, пишет Homes and gardens.
Как часто поливать декабрист - правила
Переизбыток влаги приводит к вялости растения, пожелтению листьев. Недостаток воды вызывает усыхание, листья темнеют и скручиваются.
В среднем, декабрист требует полива примерно один раз в 2–3 недели, но многое зависит от условий в вашем доме - температуры воздуха и освещённости места, где стоит растение.
Как поливать декабрист в домашних условиях - советы
Поливайте растение раз в 14–21 день. Почва для декабриста должна быть лёгкой и хорошо пропускать воду. Это позволит избежать переувлажнения и гниения корней.
"Декабрист предпочитает слегка влажную, но не мокрую землю. Смесь из двух частей грунта, одной части мелкой коры и одной части дренажа (например, пемзы или мелкого гравия) прекрасно подойдёт для этого растения", — объясняет Рэйчел Булл, специалист по комнатным растениям.
На частоту полива также влияют:
- размер горшка,
- уровень освещённости,
- температура воздуха в комнате.
"Эти растения лучше всего растут при рассеянном свете, например, у окон, выходящих на восток или запад, при температуре от +21 до +27 °C", — советуют специалисты из Университета Нью-Гэмпшира.
Декабрист — не пустынное, а тропическое растение, поэтому он не переносит долгой засухи, но и не нуждается в постоянной влаге. Дайте земле немного просохнуть, прежде чем снова поливать.
Напомним, ранее УНИАН рассказывал, чем поливать орхидею для пышного цветения.