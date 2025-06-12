Четверг обещает прорыв в делах.

Четверг, 12 июня, - день Водяной Крысы в месяце Водяной Лошади, совпадающий с годом Деревянной Змеи. В китайской астрологии это так называемый день разрушения - не хаотичный, а освобождающий. Именно он создает идеальные условия, чтобы отпустить устаревшие связи, завершить дела, которые себя исчерпали, и наконец дать место для новых возможностей. Для шести знаков китайского гороскопа этот день будет особенно удачным. Об этом пишет YourTango.

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Видео дня

Крыса

Этот день твой, и ты это почувствуешь с первых часов. Тебе всегда было легче принимать решения, чем эмоционально цепляться за прошлое. И именно такой подход сработает лучше всего. Есть вещи, которые давно тянут назад, пришло время с ними попрощаться. И как только ты отпустишь ненужное, пространство мгновенно заполнится чем-то лучшим. Не удивляйся, если в этот день поступит письмо, звонок или предложение. Это не случайность, ты просто освободил место для того, что действительно тебе нужно. Помни: иногда уверенное "нет" открывает дверь к настоящему "да". Уважай свои границы.

Лошадь

Несмотря на то, что сейчас твой месяц, этот день скорее об отпускании, чем о движении вперед. Если что-то не складывается - встречу постоянно переносят, план не клеится, разговор не доходит до сути - значит, это не стоит усилий. Вселенная намекает: перестань давить. Как только отпустишь ситуацию - появится что-то новое. Может, друг предложит идею, которая вдохновляет, или представится возможность, которая сразу кажется легкой, но перспективной. Четверг для тебя - это шанс позволить правильным вещам войти в твою жизнь, вместо того, чтобы толкать то, что и не должно было работать.

Змея

Энергия этого дня поддерживает тебя. Ты давно чувствуешь: что-то в твоей жизни уже не на своем месте. Возможно, речь идет о человеке, который появляется только тогда, когда ему что-то нужно. Или о деле, которое приносит только усталость. Самое время сказать себе правду и отказаться от того, что не служит твоему развитию. И как только сделаешь этот шаг - придет ясность. Это может быть более свободный день, более глубокий сон, или просто момент, когда ты вспомнишь, чего на самом деле хочешь. Возможно, услышишь подтверждение своих догадок, и это станет окончательным знаком.

Обезьяна

Ты можешь увидеть: не все, что можно починить, стоит чинить. В последнее время ты слишком много вкладываешь в чужие проблемы. День разрушения дает понять: настал момент сделать шаг назад. Когда ты перестаешь тянуть на себе лишнее, появляется легкость. Проблема исчезает сама, появляется решение без твоего участия, или высвобождается время на то, что действительно твое. Это приносит ощущение гармонии. И самое главное: ты видишь, что ничего не рассыпается без твоего присутствия. Просто перестает к тебе цепляться.

Петух

Есть вещи, которые ты давно хотел завершить, но все не находил момента. И этот день - именно он. Возможно, это решение, с которым ты не был до конца искренен перед собой, или долг, который уже исчерпался. Пришло время сказать: "Хватит". Облегчение будет почти физическим - будто ты наконец-то выдохнул. А за ним придет эффект домино: кто-то увидит тебя иначе, ситуация выровняется, или на горизонте появится давно упущенная возможность. Когда ты действуешь честно перед собой, удача отвечает.

Пес

Ты привык справляться со всем сам, но на этот раз Вселенная намекает: не стоит больше молчать. Энергия дня поможет признать, что что-то не работает. И это уже открытие. Не нужно говорить об этом вслух всем, достаточно честного признания себе. Как только ты это сделаешь, появится помощь, или хотя бы решение. А может, ты сам увидишь другой, более спокойный путь. Этот день приносит настоящее облегчение. И именно с него начинается что-то новое, более легкое и жизнеспособное.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака вот-вот получат важное послание от Вселенной.

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