По словам канцлера Германии, при необходимости вопрос снова обсудят в Европейском совете.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Европейский Союз примет 18-й пакет санкций против России уже на следующей неделе, несмотря на противодействие Словакии.

Как пишет BILD, соответствующее заявление Мерц сделал в Берлине после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Я благодарен за то, что Еврокомиссия инициировала предложения по 18-му пакету санкций. Если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе", - сказал канцлер Германии.

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По словам Мерца, несмотря на сопротивление Братиславы, переговоры по пакету санкций начнутся на следующей неделе в комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

"При необходимости нам придется снова обсудить это в Европейском совете. Но, возможно, уже на следующей неделе удастся достичь соглашения", - предположил канцлер.

При этом издание отмечает, что он имел в виду предстоящий саммит ЕС.

Фредериксен, в свою очередь, призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы, отметив, что Запад слишком долго полагался на переговоры с Кремлем. Параллельно в США продолжается работа над возможными санкциями со стороны Конгресса и администрации.

Позиция Словакии относительно санкций против РФ

Как писал УНИАН, Словакия угрожает Европейской комиссии ветированием нового пакета санкций против РФ. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, который также добавил, что заручиться поддержкой Братиславы можно лишь при условии предоставления ей практического решения проблем.

Последние, по словам Фицо, могут быть в случае прекращения поставок российских ресурсов. Он требует от Европейской комиссии "реалистичного решения относительно кризисной ситуации", в которой может оказаться Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из РФ.

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