Вопрос повышения грузовых тарифов Укрзализныци требует всестороннего анализа, ведь отразится на состоянии государственного бюджета и экономики. Об этом заявил директор по транспорту "Ост-Вест Логистик Нетцверк" Николай Сайгак, комментируя инициативу по повышению тарифа на грузы на 37%, которое инициировала госкомпания.

"Минразвития разбираются в ситуации. Они понимают, что просто махнуть шашкой и принять то, что предлагает Укрзализныця, - это, возможно, нанесет больше вреда для бизнеса и для государственного бюджета в ближайшие месяцы. Вопрос, что мы делаем лучше одному дотационному предприятию, но наносим ущерб вообще госбюджету. Поэтому проводятся сейчас консультации с тем самым бизнесом и в Укрзализныцей, рассматриваются все вопросы. Насколько я понимаю, сейчас очень существенное давление на Укрзализныцю по вопросу уменьшения непроизводительных расходов", - отметил Сайгак.

По его словам, Укрзализныця в условиях войны работает максимально эффективно. В то же время, есть определенные действия со стороны компании, которые вызывают у бизнеса вопросы.

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"Укрзализныця работает над уменьшением своих непроизводственных расходов, и это, безусловно, плюс. Возможно, со временем мы выйдем на ту позицию, что Укрзализныця до максимума уменьшит свои непроизводительные расходы, и тогда будет смысл пересмотреть их потребности. Ведь тогда то, на сколько они хотят увеличить тарифы, уже будет как-то корректироваться с тем, на что соглашается и что может вытянуть бизнес. И мы найдем какую-то золотую середину", - подчеркнул Сайгак.

В то же время он подчеркнул, что либерализация рынка железнодорожных перевозок также внесет свой вклад: она навяжет Укрзализныце конкуренцию, и заставит государственного монополиста предоставлять более качественные услуги.

"УЗ проводила опрос, насколько все довольны качеством услуг, какие вопросы возникают. И там, честно говоря, рейтинг удовлетворенности клиентов очень низкий, очень. Около 67% клиентов недовольны работой Укрзализныци. Основные вопросы - отсутствие информирования о дислокации вагонов; невозможность получить информацию о состоянии вагона, постоянные проблемы с начислениями от Укрзализныци, в которых трудно разобраться. Часто случаются ошибки со стороны представителей Укрзализныци на местах, которые делают эти начисления, и тогда это вопрос к условно качественному составу работников. Поэтому вопросы есть. Но Укрзализныця открыта к диалогу с бизнесом, и такие встречи очень важны. Наверное, мы все-таки на правильной дорожке и движемся куда-то в правильном направлении", - резюмировал эксперт.

Напомним, недавно Укрзализныцю обвинили в тарифных манипуляциях в направлении портов: компания начала вводить новые коэффициенты к тарифу в зависимости от того, в какой порт направляется груз. В результате крупнейший частный инвестор Украины, предприятие АрселорМиталл Кривой Рог, пригрозило Укрзализныце судебным иском - ведь такие изменения искусственные и безосновательные, и являются злоупотреблением монопольным положением.