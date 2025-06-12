Там заявили, что технологии уже изменили войну.

Эффективность применения армии, объем потерь противника, площади утраченных и возвращенных территорий напрямую будут зависеть от развития технологий. Об этом во время во время конференции DOU Day сказал Андрей Билецкий, командир Третьего Армейского Корпуса.

Технологии уже изменили войну: дроны наносят около 80% поражений противника, значительно повысилась результативность артиллерии, выросла эффективность пехоты. "Нашему солдату в обороне мы можем давать четкое понимание - количество противника, какой у него тип вооружения, где он находится и какой маневр в данную минуту выполняет. Раньше ты залезаешь в окоп и видишь перед собой только траву. Теперь пехотинец стал зрячим, потому что над ним - наш дрон", - сказал Билецкий.

Третья штурмовая бригада имеет собственные R&D-центры - структуры, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью. Ключевые направления работы разработчиков - FPV-дроны, гексакоптеры, системы ПВО, которые помогают сбивать "шахеды" в "немалом количестве".

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По словам Билецкого, у "Тройки" нет конкурентов в создании наземных роботизированных систем ударного, инженерного, логистического действия. НРК уже доставляют на позиции десятки тонн грузов, исключив из логистики человека и обезопасив его от вражеского огня. Самое сложное, но и самое перспективное направление - НРК-носители пулеметов, гранатометов, другого вооружения. "Я уверен, что ударные платформы станут следующей революцией в военном деле. В частности, появление противопехотных платформ и НРК-ПВО, которые существенно уменьшат угрозу от FPV и "мавиков" для пехоты", - считает комкор.

Бригада также имеет собственные разработки в сфере связи, информационной безопасности, электронных систем управления боем, автоматизации радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

"Окопная война в ближайшие несколько лет никуда не уйдет. Но эффективность, объем потерь противника, потерь территорий будут зависеть исключительно от развития технологий. Технологии делают неуязвимой нашу пехоту и одновременно уязвимой пехоту и технику врага. Соотношение влияния: примерно 80-90% технологий к 10% классической войны", - сказал Билецкий.