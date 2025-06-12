Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел южный полюс Солнца и магнитные пятна. Эта магнитная мозаика давно предсказывалась в компьютерных моделях, но никогда не наблюдалась напрямую.

Секретный южный полюс Солнца вышел на свет. Впервые человечество получило поразительные виды таинственного полярного региона Солнца благодаря космическому аппарату Solar Orbiter.

В смелом маневре аппарат пролетел ниже планетарной плоскости Солнечной системы, чтобы запечатлеть неуловимый южный полюс Солнца. Космический аппарат опустился на 15 градусов ниже солнечного экватора, чтобы провести свои первые наблюдения под большим углом, пишет Interesting Engineering.

"Сегодня мы представляем первые в истории человечества виды полюса Солнца", - сказала директор по науке Европейского космическго агентства (ЕКА) Кэрол Манделл

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"Солнце - наша ближайшая звезда, дарующая жизнь и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые уникальные виды с нашей миссии Solar Orbiter являются началом новой эры солнечной науки", - констатировала она.

Но Solar Orbiter показал больше, чем просто изображения. Он обнаружил хаотичную магнитную мозаику, которая, по мнению ученых, является ключом к 11-летней смене полярности Солнца.

В отличие от Земли, магнитное поле Солнца меняется примерно каждые 11 лет. В настоящее время оно приближается к солнечному максимуму, пику активности, когда солнечные пятна и солнечные вспышки наиболее интенсивны, а смена полярности нависает над нами.

Ранние измерения магнитного поля зондом выявили фрагментированную мозаику как северной, так и южной полярности у основания Солнца.

Эта хаотичная магнитная мозаика давно предсказывалась в компьютерных моделях, но никогда не наблюдалась напрямую.

Ученые говорят, что отслеживание этих резких изменений полюсов является ключом к улучшению прогнозов солнечного цикла.

"Все в атмосфере Солнца и весь характер Солнца генерируется его магнитным полем и тем, как оно меняется со временем. Оно превращается из довольно тихой звезды в действительно активную и динамичную звезду со взрывами в атмосфере. Хотя модели предсказывали, что поле должно быть смешанным, увидеть это на самом деле — это нечто другое", - сказала профессор Люси Грин из Лаборатории космических наук Маллардского университета в Лондонском университете, которая работала над миссией с 2005 года.

Солнце, в отличие от Земли, вращается в странном, неравномерном ритме, при этом его середина вращается быстрее, чем полюса. Это дифференциальное вращение закручивает магнитное поле Солнца, словно скрученную резинку, пока оно не щелкнет и не изменит полярность, меняя направление на север и юг каждые 11 лет, совершая космическую перезагрузку.

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Ранее стало известно, что ученые готовят эксперименты по "затемнению" Солнца. Предполагается, что эти действия должны "спасти Землю".

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