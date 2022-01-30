Какой православный праздник 30 января отмечают верующие - узнайте на УНИАН.

Преподобный Антоний Дымский родился и жил в Новгороде, однажды во время литургии он услышал слова Христа, приглашающие следовать за ним. Антоний оставил все мирское и поселился в обители Варлаама на Хутыни. Был пострижен в монахи, а после смерти Варлаама занял его место настоятеля.

Антоний не хотел славы и внимания, поэтому уехал из обители и поселился в пещере на берегу Дымского озера. Вскоре к нему присоединилась братия и была основана новая святая обитель. Скончался Антоний в 1224 году, а через 100 лет его мощи были обретены нетленными.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 30 января - Перезимник.

Православный праздник 30 января - день памяти Антония Великого

Преподобный Антоний Великий жил в III - IV веке и происходил из знатной благочестивой семьи. Родители воспитали его по законам Божьим, поэтому с детства Антоний мечтал о духовной жизни. Когда ему было 20, родители умерли, сестру он устроил в другое жилище и сам захотел оставить мирскую жизнь.

Услышав голос Христа, что юноша должен раздать все свое имущество и следовать за Господом, Антоний так и сделал. Уехал в пустыню и поселился рядом со старцем, недалеко от реки Нил. Там много лет провел в посте, молитве и трудах.

Читайте такжеИменины 30 января - кто именинник сегодня и как назвать ребенкаСпустя 20 лет, у Антония получилось достичь духовного просветления, тогда к нему стали приходить люди: одни хотели получить исцеление, спасение, а другие - остаться жить под настоятельством преподобного.

Преподобный Антоний 85 лет провел в уединении, руководя скитальцами и помогая им обрести Господа в своей душе. Только дважды он покидал пустыню, чтобы бороться с гонениями на христиан. Скончался в 356 году, считается родоначальником монашеской пустынной жизни.

Приметы 30 января

снег идет в этот день - весна наступит поздно;

синицы щебечут громко с утра - к похолоданию;

крот вылез из норы - в мае ударят холода;

висят длинные сосульки - год будет урожайным на корнеплоды.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, 30 января ни в коем случае нельзя шить, прясть и вязать - это приведет к болезням родных и детей. Также не рекомендуется готовить блюда из бобов и чечевицы - накличете беду.

Что можно делать 30 января

Наши предки верили, что эта дата идеально подходит для снятия порчи. Для этого нужно было провести черту серпом поперек тропинки, что ведет к дому. Славяне верили, что таким образом человек "отсекает" порчу от своего жилища.

30 января хозяйки пекли толокняные колобки, чтобы защититься от нечистой силы. Такой выпечкой можно угостить родственников, знакомых и соседей.

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