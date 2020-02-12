Блюда на День святого Валентина 2020: завтрак на 14 февраля

Есть множество рецептов быстрого приготовления десертов ко Дню святого Валентина.

Блюда на День святого Валентина могут действительно стать вашим проявлением заботы по отношению к партнеру. Для их приготовления вам понадобится, прежде всего, время и умение.

Меню на День святого Валентина

Даже если вы не кулинар и не имеете специального образования, в интернете множество легких рецептов того, как украсить день всех влюбленных праздничным завтраком или ужином.

Мандариновый торт на 14 февраля своими руками

Для мандаринового торта вам понадобится 7 яиц, 90 г муки, 240 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 250 мл 10% сливок, 200 мл 33% сливок, 50 г сливочного масла, 25 г желатина, 400 г мандаринов без кожуры, 1 апельсин и 40 мл воды.

Чтобы приготовить бисквит, отделите два желтка и добавьте 45 г сахара и щепотку соли, все взбейте миксером в пышную светлую массу. К желткам добавьте взбитые охлажденные белки и аккуратно перемешайте, постепенно добавляя просеянную муку.

Тесто вылить в форму, разровнять и поместить в заранее разогретую до 180 °С духовку. Выпекать примерно 25 минут.

Для сиропа добавьте апельсиновую цедру к соку с водой и сахаром. Все перемешать и довести до кипения на небольшом огне. Для сливочного крема перемешать 10 г желатина с холодными 33% сливками. Бисквит промякнуть апельсиновым сиропом.

Одновременно 250 мл 10% сливок влить в кастрюлю и довести до кипения. Горячие сливки тоненькой струйкой ввести в желтковую массу. Полученную смесь вылить обратно в кастрюлю, довести смесь до загустения; постепенно добавлять сливочное масло.

К полученному заварному крему добавлять желатин и 150 г взбитых 33% сливок. Приготовленный крем равномерно выложить на пропитанный бисквит и поместить в холодильник.

Для мандаринового желе надо проварить 400 г очищенных мандаринов с 40 г сахара и 15 г желатина. Перед этим мандарины следует измельчить блендером до пюреобразного состояния. Добавить к охлажденному бисквиту.

Торт поместить в холодильник на три часа или на ночь.

Таким образом, приготовленный с любовью десерт станет изюминкой меню на день Валентина.

Капкейки на День святого Валентина

Рецепт сладких пирожных пригодится тем, кто не хочет тратить время на приготовление торта, однако хочет порадовать вторую половинку оригинальным блюдом, который, впрочем, может быть в качестве замечательного ужина на День святого Валентина.

Для капкейков вам понадобится 4 ст. ложки муки, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки какао, 2 яйца, 2 ст. ложки масла, половина чайной ложки разрыхлителя и соль по вкусу.

Сначала взбейте масло с сахаром, чтобы он растворился, поочередно добавляя яйца и соль. Перемешайте это с разрыхлителем, просеянной мукой и вылейте молоко. Размешайте тесто до однородной массы.

Приготовленное тесто уложите в формочки для кексов, наполнив их на 2/3. Поставьте все в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте 30 минут.

Пряники на День святого Валентина

Медовые пряники ко дню всех влюбленных станут хорошим перекусом и украшением всей выпечки на День святого Валентина.

Для приготовления вам понадобится 250 г меда, 1 яйцо и три желтка, 10 г соды, 50 г сахарной пудры, 200 мл воды, сок половины лимона и лимонная цедра, 700 г муки, пряности по вкусу.

Разогрейте на небольшом огне мед, масло, сахар, пряности, постоянно их помешивая. Отставляйте и дайте ему остыть.

В чашку с мукой и разрыхлителем добавляем яйцо и теплую медовую массу. Все хорошо перемешиваем, выставляем на холод (на 1-2 часа).

Затем тесто раскатываем толщиной примерно в палец и вырезаем пряники нужной формы. Выпекаем 8-10 минут на среднем огне на смазанном маслом и слегка посыпанном мукой противне. Готовые пряники можно украсить любой глазурью.