цей матеріал доступний українською

Блюда на День святого Валентина 2020: завтрак на 14 февраля

07:31, 12 февраля 2020
Праздники
41 0
Какие блюда приготовить любимым ко Дню святого Валентина

Блюда на День святого Валентина могут действительно стать вашим проявлением заботы по отношению к партнеру. Для их приготовления вам понадобится, прежде всего, время и умение.

Меню на День святого Валентина

Даже если вы не кулинар и не имеете специального образования, в интернете множество легких рецептов того, как украсить день всех влюбленных праздничным завтраком или ужином.

Мандариновый торт на 14 февраля своими руками

Для мандаринового торта вам понадобится 7 яиц, 90 г муки, 240 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 250 мл 10% сливок, 200 мл 33% сливок, 50 г сливочного масла, 25 г желатина, 400 г мандаринов без кожуры, 1 апельсин и 40 мл воды.

Чтобы приготовить бисквит, отделите два желтка и добавьте 45 г сахара и щепотку соли, все взбейте миксером в пышную светлую массу. К желткам добавьте взбитые охлажденные белки и аккуратно перемешайте, постепенно добавляя просеянную муку.

Как приготовить мандариновый торт - рецепт / smachno.in.ua

Тесто вылить в форму, разровнять и поместить в заранее разогретую до 180 °С духовку. Выпекать примерно 25 минут.

Для сиропа добавьте апельсиновую цедру к соку с водой и сахаром. Все перемешать и довести до кипения на небольшом огне. Для сливочного крема перемешать 10 г желатина с холодными 33% сливками. Бисквит промякнуть апельсиновым сиропом.

Одновременно 250 мл 10% сливок влить в кастрюлю и довести до кипения. Горячие сливки тоненькой струйкой ввести в желтковую массу. Полученную смесь вылить обратно в кастрюлю, довести смесь до загустения; постепенно добавлять сливочное масло.

К полученному заварному крему добавлять желатин и 150 г взбитых 33% сливок. Приготовленный крем равномерно выложить на пропитанный бисквит и поместить в холодильник.

Для мандаринового желе надо проварить 400 г очищенных мандаринов с 40 г сахара и 15 г желатина. Перед этим мандарины следует измельчить блендером до пюреобразного состояния. Добавить к охлажденному бисквиту.

Торт поместить в холодильник на три часа или на ночь.

Таким образом, приготовленный с любовью десерт станет изюминкой меню на день Валентина.

Капкейки на День святого Валентина

Капкейки - простые рецепты / smachno.ua

Рецепт сладких пирожных пригодится тем, кто не хочет тратить время на приготовление торта, однако хочет порадовать вторую половинку оригинальным блюдом, который, впрочем, может быть в качестве замечательного ужина на День святого Валентина.

Для капкейков вам понадобится 4 ст. ложки муки, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки какао, 2 яйца, 2 ст. ложки масла, половина чайной ложки разрыхлителя и соль по вкусу.

Сначала взбейте масло с сахаром, чтобы он растворился, поочередно добавляя яйца и соль. Перемешайте это с разрыхлителем, просеянной мукой и вылейте молоко. Размешайте тесто до однородной массы.

Приготовленное тесто уложите в формочки для кексов, наполнив их на 2/3. Поставьте все в разогретую до 175 градусов духовку и выпекайте 30 минут.

Пряники на День святого Валентина

Медовые пряники ко дню всех влюбленных станут хорошим перекусом и украшением всей выпечки на День святого Валентина.

Для приготовления вам понадобится 250 г меда, 1 яйцо и три желтка, 10 г соды, 50 г сахарной пудры, 200 мл воды, сок половины лимона и лимонная цедра, 700 г муки, пряности по вкусу.

Пряники на День Валентина - рецепты простой выпечки / cookorama.net

Разогрейте на небольшом огне мед, масло, сахар, пряности, постоянно их помешивая. Отставляйте и дайте ему остыть.

В чашку с мукой и разрыхлителем добавляем яйцо и теплую медовую массу. Все хорошо перемешиваем, выставляем на холод (на 1-2 часа).

Затем тесто раскатываем толщиной примерно в палец и вырезаем пряники нужной формы. Выпекаем 8-10 минут на среднем огне на смазанном маслом и слегка посыпанном мукой противне. Готовые пряники можно украсить любой глазурью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #День Святого Валентина