Рецепты простых и вкусных пирогов на кефире
Пироги на кефире - настоящее спасение для хозяйки. Они просты в приготовлении, не требуют обширных кулинарных знаний и умений. Такие пироги всегда получаются вкусными. Если Вы еще не готовили такой пирог - самое время выбрать понравившийся рецепт и скорее на кухню. УНИАН, как всегда, собрал для Вас самые лучшие рецепты.
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Пирог на кефире с яблоками
яблоки – 4 шт.
молотая корица – 1 ч. л.
мука – 320 г
яйца – 2 шт.
сахар – 200 г
соль – 1/4 ч. л.
кефир – 200 мл
Ванильный сахар
сода – 1/2 ч. л.
Яблоки очистить и нарезать кубиками. Взбить яйца с сахаром и солью, добавить кефир и ванильный сахар. Всыпать просеянную муку с содой. Нарезанные яблоки посыпать молотой корицей и 1 ст. л. муки. Перемешать.
Муку просейте с содой. Добавьте в миску к яично-кефирной массе и хорошо перемешайте. Соедините с яблоками и перемешайте.
Тесто вылить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекать при 190 градусах 35-40 минут.
Пирог на кефире с вареньем
Варенье - 350 г
Кефир - 250 мл
Сода - 1 чайная ложка
Сахар - 150 г
Яйцо - 2 штуки
Мука - 400 г
В варенье добавить соду. Хорошо перемешать и дать постоять 3-5 минут. Добавить кефир, яйца, сахар и муку. Тесто должно получиться негустое.
Выложить тесто в смазанную маслом форму. Выпекать 50-60 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Пирог "Зебра" на кефире
Яйцо куриное – 3 шт.
Сахар – 2 ст.
Кефир – 1 ст.
Растительное масло рафинированное – 100 мл.
Соль, ванилин по вкусу
Сода гашенная – 0,5 ч.л
Мука – 2 ст.
Какао – 3 ст.л
Миксером взбить сахар и яйца до образования небольшой пены. Затем добавить кефир, растительное масло, гашеную соду или разрыхлитель, соль и ванилин. Все перемешать. Добавить просеянную муку. Смешать до однородности.
Получившееся тесто разделить на 2 равные части, в одну из которых добавить какао.
Форму для выпечки застелить пергаментом, смазанным сливочным маслом. Тесто вливать в форму поочереди: белое - темное - белое - темное.
Выпекать при температуре 180 градусов, в течении 40-45 минут.
Пирог на кефире с капустой
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Для теста:
Мука пшеничная – 1,5 стакана
Кефир – 1 стакан
Яйцо – 2 шт.
Масло растительное – 2 ст. ложки
Сода – на кончике ножа
Соль – по вкусу
Для начинки:
Капуста – 500 г
Яйцо – 2 шт.
Укроп – 1 пучок
Масло растительное для жарки
Соль – по вкусу
Капусту нашинковать, жарить на среднем огне, периодически помешивая. В конце приготовления посолить, добавить зелень, вбить сырые яйца и перемешать - начинка готова.
Для теста яйца взбить с солью и растительным маслом. Соду смешать с кефиром, добавить в яйца. Всыпать муку. Тесто должно получиться густым.
Форму смазать маслом, вылить в нее половину теста. Сверху выложить начинку. Залить второй половиной теста.
Выпекать при 180 градусах около 40 минут.
Пирог на кефире в мультиварке
Яйцо – 3 шт.
Сахар – 200 г.
Кефир – 200 мл.
Мука пшеничная – 2 стакана
Масло сливочное – 80 г.
Сода пищевая – 1 ч.л.
Изюм – 3 ст.л.
Крупа манная – 1 ч.л.
Масло оливковое – 1 ст.л.
Сахарная пудра – 1 ч.л.
Соль по вкусу
Яйца взбить с солью до появления пены. Добавить сахар и хорошо размешать. Добавить размягченное сливочное масло и взбить миксером. Налить кефир и добавить соду. Перемешать тесто до однородности. Добавить просеянную муку.
Чашу мультиварки смазать растительным маслом и посыпать манной крупой. Выпекать на программе "Выпечка" около 1 часа. После приготовления дать пирогу остыть, потом только доставать из формы.