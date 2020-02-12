Рецепты простых и вкусных пирогов на кефире

Пироги на кефире - простой и дешевый способ порадовать родных вкуснейшей выпечкой без особых усилий и затрат.

Пироги на кефире - настоящее спасение для хозяйки. Они просты в приготовлении, не требуют обширных кулинарных знаний и умений. Такие пироги всегда получаются вкусными. Если Вы еще не готовили такой пирог - самое время выбрать понравившийся рецепт и скорее на кухню. УНИАН, как всегда, собрал для Вас самые лучшие рецепты.

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Пирог на кефире с яблоками

яблоки – 4 шт.

молотая корица – 1 ч. л.

мука – 320 г

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

соль – 1/4 ч. л.

кефир – 200 мл

Ванильный сахар

сода – 1/2 ч. л.

Яблоки очистить и нарезать кубиками. Взбить яйца с сахаром и солью, добавить кефир и ванильный сахар. Всыпать просеянную муку с содой. Нарезанные яблоки посыпать молотой корицей и 1 ст. л. муки. Перемешать.

Муку просейте с содой. Добавьте в миску к яично-кефирной массе и хорошо перемешайте. Соедините с яблоками и перемешайте.

Тесто вылить в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекать при 190 градусах 35-40 минут.

Пирог на кефире с вареньем

Варенье - 350 г

Кефир - 250 мл

Сода - 1 чайная ложка

Сахар - 150 г

Яйцо - 2 штуки

Мука - 400 г

В варенье добавить соду. Хорошо перемешать и дать постоять 3-5 минут. Добавить кефир, яйца, сахар и муку. Тесто должно получиться негустое.

Выложить тесто в смазанную маслом форму. Выпекать 50-60 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Пирог "Зебра" на кефире

Яйцо куриное – 3 шт.

Сахар – 2 ст.

Кефир – 1 ст.

Растительное масло рафинированное – 100 мл.

Соль, ванилин по вкусу

Сода гашенная – 0,5 ч.л

Мука – 2 ст.

Какао – 3 ст.л

Миксером взбить сахар и яйца до образования небольшой пены. Затем добавить кефир, растительное масло, гашеную соду или разрыхлитель, соль и ванилин. Все перемешать. Добавить просеянную муку. Смешать до однородности.

Получившееся тесто разделить на 2 равные части, в одну из которых добавить какао.

Форму для выпечки застелить пергаментом, смазанным сливочным маслом. Тесто вливать в форму поочереди: белое - темное - белое - темное.

Выпекать при температуре 180 градусов, в течении 40-45 минут.

Пирог на кефире с капустой

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Для теста:

Мука пшеничная – 1,5 стакана

Кефир – 1 стакан

Яйцо – 2 шт.

Масло растительное – 2 ст. ложки

Сода – на кончике ножа

Соль – по вкусу

Для начинки:

Капуста – 500 г

Яйцо – 2 шт.

Укроп – 1 пучок

Масло растительное для жарки

Соль – по вкусу

Капусту нашинковать, жарить на среднем огне, периодически помешивая. В конце приготовления посолить, добавить зелень, вбить сырые яйца и перемешать - начинка готова.

Для теста яйца взбить с солью и растительным маслом. Соду смешать с кефиром, добавить в яйца. Всыпать муку. Тесто должно получиться густым.

Форму смазать маслом, вылить в нее половину теста. Сверху выложить начинку. Залить второй половиной теста.

Выпекать при 180 градусах около 40 минут.

Пирог на кефире в мультиварке

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 200 г.

Кефир – 200 мл.

Мука пшеничная – 2 стакана

Масло сливочное – 80 г.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Изюм – 3 ст.л.

Крупа манная – 1 ч.л.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сахарная пудра – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Яйца взбить с солью до появления пены. Добавить сахар и хорошо размешать. Добавить размягченное сливочное масло и взбить миксером. Налить кефир и добавить соду. Перемешать тесто до однородности. Добавить просеянную муку.

Чашу мультиварки смазать растительным маслом и посыпать манной крупой. Выпекать на программе "Выпечка" около 1 часа. После приготовления дать пирогу остыть, потом только доставать из формы.