В Playstation Store стартовала «Рождественская распродажа» - скидки до 80%

В рамках акции цены были снижены на 597 игр и дополнений. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений

Сегодня в Playstation Store стартовала акция «Рождественские предложения» - ежегодная крупная распродажа, которая продлится до 24 декабря. В рамках акции цены были снижены на 597 игр и дополнений. Максимальный же размер скидок составляет 80% от первоначальной цены.

Самые интересные предложения

Wolfenstein 2: The New Colossus – 399 грн (скидка 80%)

The Evil Within 2 – 399 грн (скидка 80%)

Mad Max – 399 грн (скидка 80%)

Xcom 2 Digital Deluxe Edition – 489 грн (скидка 76%)

Layers of Fear + Observer: Bundle – 329 грн (скидка 76%)

Prey + Dishonored 2: Bundle – 519 грн (скидка 72%)

BioShock: The Collection (BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite) – 409 грн (скидка 72%)

Assassin's Creed Origins: Deluxe Edition – 649 грн (скидка 71%)

Battlefield 1: Revolution – 419 грн (скидка 70%)

The Witcher 3: Wild Hunt – 299 грн (скидка 68%)

Unravel Yarny: Bundle (Unravel, Unravel Two) – 329 грн (скидка 67%)

The Order 1886 – 399 грн (скидка 66%)

The Last Guardian – 399 грн (скидка 61%)

Injustice 2: Legendary Edition – 799 грн (скидка 55%)

Hellblade: Senua’s Sacrifice – 499 грн (скидка 50%)

Полный список всех игр и дополнений со скидками можно посмотреть здесь.

Также, как ранее сообщал УНИАН уже 3 декабря подписчикам сервиса PS Plus станут доступны бесплатно две игры – Titanfall 2 и Monster Energy Supercross: The Official Videogame.

Трейлер Titanfall 2