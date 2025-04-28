Ведьма назвала продукты и предметы, которые нельзя приносить на кладбище для чествования близких.

Радоница 2025 - период чествования погибших и посещения кладбищ. Многие люди приносят на могилу выпивку, бутерброды или продукты, которые любил погибший. Таким образом они надеются "порадовать" душу умершего в загробной жизни.

Но правила чествования близких не так просты. О том, что нужно взять с собой на кладбище в поминальный день, чтобы не случилось беды, эксклюзивно для УНИАН рассказала харьковская ведьма Станислава Дашковская.

Есть ли правила о том, что нужно нести на поминки

Как объяснила Станислава Дашковская, нет универсального правила почитания умерших. Каждый определяет для себя - делать это или нет. На самом деле мы ходим на кладбище, убираем на могилах по нескольким причинам: для покойного реально важно понимание дани уважения. Еще раз осознать, что конкретного человека уже нет среди живых.

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Важна и вера, в рамках которой мы отдаем дань. Это проявление того, что мы продолжаем любить человека и заботиться о нем, несмотря на то, что его уже нет среди живых. В эзотерическом контексте наведение порядка на могилах родных является проявлением уважения к роду.

Если у нас есть покойный, к которому мы искренне хорошо относились, которого нам не хватает и чью память мы хотим уважить, то мы идем на кладбище и оставляем помин, чтобы нищий съел поминальную пищу и хорошим словом вспомнил покойного. Когда душа упокоена, она пребывает в большей радости и благости, если знает, что о ней помнят. Если покойника благостно помнят - на том свете ему тепло и хорошо.

Что можно принести на кладбище на могилу из продуктов и что нельзя

Когда православные идут на кладбище на антипасху, то нужно нести паску. Это свидетельствует о том, что о человеке помнили за пасхальным столом, он все еще является частью своей семьи, и ему принесли угощение с праздничного стола. Рекомендуется взять то, что покойный любил при жизни.

Существуют также правила относительно того, что нельзя готовить на поминки и приносить на кладбище. К примеру, не стоит брать алкоголь. В принципе находиться на кладбище в состоянии алкогольного опьянения - это очень опасно. Как объясняет ведьма, это мертвая земля, в которую люди выплакали ту или иную дозу слез, там очень много обрывков негативной энергетики. Когда мы находимся у могил в состоянии опьянения, у нас энергетика ослаблена и есть огромная вероятность того, что к нам прицепится бес или неупокоенная душа, выйдет с территории кладбища и потом поможет нам самоуничтожиться.

Из продуктов точно нельзя приносить на кладбище сырое мясо с кровью - такой продукт маги и ведьмы используют на кладбище для привлечения сущностей.

В идеале - не приносить на кладбище вещи или посуду, то есть то, что другой человек может забрать и через них передать кому-то энергетику смерти. Не рекомендуется приносить детские игрушки и керамическую посуду. Простому смертному достаточно поесть с п тарелки, чтобы внести в себя деструктивную энергетику смерти.

Что нужно нести на поминки 40 дней после смерти

Ведьма объяснила, что ходить на кладбище нужно на 39 день смерти, а не 40. Также обязательно стоит посетить могилу на 8 дату смерти.

Восьмой день - последний, когда душа находится на земле, то есть живой человек может прийти, чтобы окончательно попрощаться с умершим. А на 39 день приходят, поскольку на 40 день душа предстанет перед Страшным судом, и ее важно поддержать. Потом обязательно в православии помянуть человек в годовщину смерти.

Антипасха и Красная горка больше связаны с языческими традициями - наши предки ходили к мертвым просить благословения рода. Но нет такого, что нести на поминки на кладбище продукты надо именно после Пасхи. Если нет возможности проведать родных на кладбище, например, могила находится на оккупированной территории, можно занести панихиду по умершему в храм. Это когда кормят голодных с упоминанием в молитве имени покойного. То есть, это тот же помин, только церковный.

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