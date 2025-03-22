Коты - мастаки выпрашивать еду. Даже когда мы точно знаем, что кот или кошка не голодны, отказать этим прекрасным глазам бывает достаточно трудно. И порой совершаем большую ошибку, начиная кормить их со стола и к тому же едой, которую, как нам кажется, обожают коты. Увы, это не всегда так. Давайте разберемся, что ни в коем случае нельзя давать кошкам из продуктов, а также на что обращать внимание при выборе готового корма.
Чем запрещено кормить котов
К рациону своего любимчика или наглой морды (у кого как) нужно относиться ответственно. Накормить кота чепухой - дело нехитрое, но последствия вам же и расхлебывать. Если вы кормите кота натуральной пищей, то далеко не все продукты подходят для них. При чем среди них есть те, о которых принято думать, что коты их любят:
- молоко и молочные продукты;
- сырое мясо;
- сырая рыба;
- сало;
- жирные сорта мяса и птицы;
- картофель (и бобовые);
- макароны;
- колбаса, другие мясные и рыбные полуфабрикаты и консервы;
- мучное;
- сладости.
Многие удивляются, когда узнают, что котам противопоказано молоко, но это просто объяснить: как и у человека, у кота во взрослом возрасте молоко перестает усваиваться и может спровоцировать расстройство желудка. То есть, котятам молоко давать можно, но взрослым питомцам лучше подойдут нежирные кисломолочные продукты - кефир, сметана и творожок.
Почему нельзя кормить кошку рыбой? На самом деле можно, но только не сырой (как и мясом), так как в таких продуктах могут содержаться личинки паразитов. Кроме этого, в речной рыбе много костей и хрящиков, что очень опасно для котов - они просто могут ими подавиться или же кости травмируют ЖКТ. Хотите угостить своего питомца рыбкой – отварите ему филе морской, без костей и внутренностей, и давайте не чаще 1-2 раз в неделю.
О мясных полуфабрикатах и консервах говорить не стоит - они не полезны как человеку, так и животным.
Картошка в организме кота не усваивается, бобовые приводят к вздутию живота, хотя их часто можно встретить в некоторых количествах в сухих кормах. Макароны не несут абсолютно никакой питательной ценности, хотя в малых количествах иногда их разрешают давать.
Помидоры, баклажаны также лучше коту не предлагать.
Важно: не следует кормить своих любимчиков остатками со стола, даже если они входят в категорию разрешенных продуктов - в них могут быть избыток соли, специи, жира.
Все эти советы касаются и того, чем нельзя кормить стерилизованную кошку, особенно учитывая то, что она склонна к набору веса.
Что категорически нельзя есть котам
Есть среди продуктов и такие, которые нужно держать подальше от питомца, даже если он выпрашивает их.
Что ни в коем случае нельзя давать кошкам:
- лук, чеснок, авокадо, виноград, изюм - токсичны для кошек;
- грибы - не усваиваются у кошек и токсичны;
- орехи - часто вызывают аллергию, а обычный грецкий орех или же макадамия также токсичны;
- кофе, чай - опасны для сердечно-сосудистой системы;
- шоколад - содержит теобромин, ядовитый для питомцев;
- алкоголь - здесь без комментариев.
Если говорить о том, какими кормами нельзя кормить кошку (из готовых, сухих или влажных), то в первую очередь избегайте тех, где указан "непрозрачный" состав. То есть, первым делом внимательно читайте состав корма на упаковке (тот, что маленькими буквами).
Не стоит брать корм, где указано, к примеру, "продукты и субпродукты мясного происхождения", "злаки". В хорошем продукте четко указано, какое мясо в его составе - курица, ягненок, рыба (или же дегидрированное мясо в сухом корме) и обязательно в процентном соотношении. Это же касается злаков - вам важно понимать, что использовал производитель, рис или пшеницу и кукурузу.
Откажитесь также от готового корма, в составе которого есть красители, неразрешенные консерванты, а также нежелателен сахар (это частая "боль" влажных кормов).
Главное правило при выборе готового корма: видите непонятную или общую формулировку, без разбивки на % и с сомнительными добавками - не покупайте.
Кстати, на этикетке (и не только кошачьего корма, но и любого продукта) все ингредиенты в составе всегда указываются в порядке уменьшения их доли в продукте. То есть, по-хорошему, в качественном кошачьем корме на первом месте должны стоять мясо, птица, рыба и субпродукты, а затем уже идти, злаки (если они есть), бобовые, овощи и т.д.