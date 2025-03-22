Рассказываем, что не стоит давать своему питомцу из "человеческой" еды и какими кормами нельзя кормить кошку.

Коты - мастаки выпрашивать еду. Даже когда мы точно знаем, что кот или кошка не голодны, отказать этим прекрасным глазам бывает достаточно трудно. И порой совершаем большую ошибку, начиная кормить их со стола и к тому же едой, которую, как нам кажется, обожают коты. Увы, это не всегда так. Давайте разберемся, что ни в коем случае нельзя давать кошкам из продуктов, а также на что обращать внимание при выборе готового корма.

Чем запрещено кормить котов

К рациону своего любимчика или наглой морды (у кого как) нужно относиться ответственно. Накормить кота чепухой - дело нехитрое, но последствия вам же и расхлебывать. Если вы кормите кота натуральной пищей, то далеко не все продукты подходят для них. При чем среди них есть те, о которых принято думать, что коты их любят:

молоко и молочные продукты;

сырое мясо;

сырая рыба;

сало;

жирные сорта мяса и птицы;

картофель (и бобовые);

макароны;

колбаса, другие мясные и рыбные полуфабрикаты и консервы;

мучное;

сладости.

Многие удивляются, когда узнают, что котам противопоказано молоко, но это просто объяснить: как и у человека, у кота во взрослом возрасте молоко перестает усваиваться и может спровоцировать расстройство желудка. То есть, котятам молоко давать можно, но взрослым питомцам лучше подойдут нежирные кисломолочные продукты - кефир, сметана и творожок.

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Почему нельзя кормить кошку рыбой? На самом деле можно, но только не сырой (как и мясом), так как в таких продуктах могут содержаться личинки паразитов. Кроме этого, в речной рыбе много костей и хрящиков, что очень опасно для котов - они просто могут ими подавиться или же кости травмируют ЖКТ. Хотите угостить своего питомца рыбкой – отварите ему филе морской, без костей и внутренностей, и давайте не чаще 1-2 раз в неделю.

О мясных полуфабрикатах и консервах говорить не стоит - они не полезны как человеку, так и животным.

Картошка в организме кота не усваивается, бобовые приводят к вздутию живота, хотя их часто можно встретить в некоторых количествах в сухих кормах. Макароны не несут абсолютно никакой питательной ценности, хотя в малых количествах иногда их разрешают давать.

Помидоры, баклажаны также лучше коту не предлагать.

Важно: не следует кормить своих любимчиков остатками со стола, даже если они входят в категорию разрешенных продуктов - в них могут быть избыток соли, специи, жира.

Все эти советы касаются и того, чем нельзя кормить стерилизованную кошку, особенно учитывая то, что она склонна к набору веса.

Что категорически нельзя есть котам

Есть среди продуктов и такие, которые нужно держать подальше от питомца, даже если он выпрашивает их.

Что ни в коем случае нельзя давать кошкам:

лук, чеснок, авокадо, виноград, изюм - токсичны для кошек;

грибы - не усваиваются у кошек и токсичны;

орехи - часто вызывают аллергию, а обычный грецкий орех или же макадамия также токсичны;

кофе, чай - опасны для сердечно-сосудистой системы;

шоколад - содержит теобромин, ядовитый для питомцев;

алкоголь - здесь без комментариев.

Если говорить о том, какими кормами нельзя кормить кошку (из готовых, сухих или влажных), то в первую очередь избегайте тех, где указан "непрозрачный" состав. То есть, первым делом внимательно читайте состав корма на упаковке (тот, что маленькими буквами).

Не стоит брать корм, где указано, к примеру, "продукты и субпродукты мясного происхождения", "злаки". В хорошем продукте четко указано, какое мясо в его составе - курица, ягненок, рыба (или же дегидрированное мясо в сухом корме) и обязательно в процентном соотношении. Это же касается злаков - вам важно понимать, что использовал производитель, рис или пшеницу и кукурузу.

Откажитесь также от готового корма, в составе которого есть красители, неразрешенные консерванты, а также нежелателен сахар (это частая "боль" влажных кормов).

Главное правило при выборе готового корма: видите непонятную или общую формулировку, без разбивки на % и с сомнительными добавками - не покупайте.

Кстати, на этикетке (и не только кошачьего корма, но и любого продукта) все ингредиенты в составе всегда указываются в порядке уменьшения их доли в продукте. То есть, по-хорошему, в качественном кошачьем корме на первом месте должны стоять мясо, птица, рыба и субпродукты, а затем уже идти, злаки (если они есть), бобовые, овощи и т.д.

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