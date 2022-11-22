Каждая мама ломает голову над тем, как разнообразить меню ребенка, да так, чтобы оно было полно полезными и питательными продуктами.

Чем кормить ребенка - вопрос, которым руководствуется каждая мама, выбирая продукты в магазине и, стоя у плиты.

Конечно, обычно мамы учитывают что дети любят есть, то чаще всего и готовят. Немного труднее справится с задачей, когда у мамы несколько детей.

Разобраться с тем, чем кормят ребенка, а чем нет, помог известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Он советует обратить внимание на несколько вещей, когда вы готовите для детей.

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Чем не нужно кормить детей: советы

Сухие завтраки - это не совсем подходят, поскольку в них много сахара и трансжиров. Лучше самим сделать гранолу с хорошей овсянкой и небольшим количеством сахара.

Вместо фруктовых йогуртов из магазина ребенку лучше давать натуральный йогурт с добавлением свежих/замороженных/сушеных фруктов и меда. Магазинные фруктовые йогурты содержат много сахара и крахмала.

Сладости – приемлемы в меру и не магазинные, а сделанные дома.

Сладкая газировка – враг, содержащий много сахара.

Больше белого нежирного мяса, меньше жирного красного, потому что детскому организму так будет легче.

А еще шеф-повар советует мамам не жарить, а запекать блюда для детей.

Кроме того, мы собрали для вас несколько лайфхаков о том, чем накормить ребенка быстро.

Чем накормить ребенка: рецепты

Несколько изысканное блюдо, которое наверняка понравится малышам - это детский овощной шашлык. Им можно кормить 1,5 годовалого ребенка и детей постарше.

Для такого шашлыка нужно: желтый болгарский перец – 60 г, помидор черри – 12 шт. (150 г.) лук – 0,5 шт. соль – по вкусу для маринада: масло оливковое – 100 мл, чеснок – 1 зубчик, для подачи лист салатный.

Промываем его и нарезаем болгарский перец небольшими кусочками. Лук берем небольшой, очищаем от шелухи, промываем и нарезаем полукольцами. В глубокой миске соединяем оливковое масло с измельченным чесноком и перемешиваем. Кладем в миску подготовленный лук, помидоры, болгарский перец, перемешиваем, не солим, накрываем миску пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на 4 часа. Деревянные шпажки, на которые будут нанизываться кусочки овощей, лучше замочить водой на некоторое время, чтобы при жарке они не пригорали.

Достаем миску с овощами из холодильника, солим их и перемешиваем. Нанизываем на шпажки и кладем на узкую форму для выпечки, посыпаем луком из маринада и поливаем маринадом. Затем ставим в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15-20 минут. В процессе приготовления поливаем шашлык оставшимся маринадом. Блюдо подавать на листьях салата.

А вот накормить ребенка 4 года и старше можно шашлыком из куриного филе с овощами. Для приготовления нужно: филе куриное – 250 г, перец болгарский – 60 г, помидоры черри – 75 г (6 шт.) лук – 0,5 шт. соль – по вкусу для маринада: масло оливковое – 100 мл сок лимонный – 2 ст. л. лист лавровый – 1 шт. сахар – 2 ч.л.

Сначала моем куриное филе и просушиваем бумажным полотенцем, затем нарезаем кубиками примерно 1-2 см. Болгарский перец (желтого цвета) промываем и нарезаем кусочками 1-2 см. Помидоры черри мое, лук нарезаем кубиками.

Для маринада - в глубокую миску наливаем оливковое масло и лимонный сок. Кладем лавровый лист и сахар, перемешиваем. Соль пока не добавляем, но кладем в маринад куриное филе и лук, снова перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой и ставим в холодильник на час, можно и больше. Достаем из холодильника маринованное мясо, добавляем соль и нанизываем на деревянные шпажки, чередуя с овощами. Выкладываем на форму для выпечки, поливаем маринадом с луком и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, готовим до румяной корочки на мясе (15-20 минут). Подаем на листьях зеленого салата.

Начать кормить ребенка можно и галушками из творога. Для их приготовления нужно: творог - 500 г, мука - 150 г, яйца – 2 шт. сахар – 2 ч.л. соль – 0,5 ч. л. После подготовки продуктов кладем в миску творог, добавляем сахар, соль, вбиваем яйца и перемешиваем до однородной массы. Параллельно можно поставить воду на плиту для варки галушек. В миску с творожной массой небольшими порциями всыпаем просеянную муку. Ложкой вымешиваем тесто, когда оно станет довольно тугим, выкладываем его на стол и немного месим руками. Потом формируем колбаску диаметром 3 см, нарезаем ее на небольшие кусочки одинакового размера. Когда вода закипит, подсаливаем ее и бросаем галушки. И сразу перемешиваем, чтобы они не пристали ко дну кастрюли. Варим около 8 минут, после того как они всплыли. Подаем галушки горячими, полив растопленным сливочным маслом, или со сметаной. Если дети захотят галушки послаще, можно увеличить количество сахара при приготовлении или подать галушки с вареньем.

Также мамам совсем маленьких детей стоит обратить внимание на овощи. Вот чем кормить ребенка 1 год - овощами. Дело в том, что тушить можно практически все овощи и сочетать их друг с другом, а еще и с мясом.

Например, тушеные овощи с мини-фрикадельками подойдут для кормления ребенка 2-3 года. Чтобы их приготовить нужно: картофель – 3-4 шт. морковь – 1 шт. помидор – 1 шт. горох зеленый, 50 г фарш индюшиный или куриный, 200 г соли. Почистить картофель и морковь, нарезать небольшими кубиками и положить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды. Накрыть крышкой и варить на среднем огне. Когда картофель и морковь будут мягкими, слегка подавить их ложкой и добавить маленькие фрикадельки и горох. Также сразу добавляем мелко нарезанные помидоры, очищенные от кожуры. Все перемешиваем, подсаливаем и тушим овощи с мини-фрикадельками под крышкой еще 15 минут.

Чем можно кормить детей в 2-3 года

Если ваш ребенок уже подрос, то это потребует от мамы пересмотра чем кормить ребенка в 2-3 года. В частности, нужно увеличить питательные продукты в его меню. После 2-х лет в рацион ребенка можно добавить нежирную тушеную баранину, запеканку или голубцы. Суточная норма мяса для ребенка 2-3 лет должна составлять 90 г. Также стоит кормить ребенка печенью. В два-три года ребенок вполне может кушать печень тушеную с овощами.

Кроме того, 2-3 раза в неделю ребенку нужно давать рыбу. Для этого нужно выбирать нежирные сорта с небольшим количеством костей. Пусть это будет филе, протушенное или сваренное с луком и морковью.

Молоко для ребенка в 2-3 года остается основным напитком, а для хорошего пищеварения нужен кефир - 200 г в день. Также маме стоит продолжить давать ребенку сырой творог или сырники.

Овощей и фруктов в сутки должно быть не менее 250 граммов, приблизительно столько же и картофеля. Можно давать сезонные овощи и фрукты. В зимнее время подойдут неострые соленья.

Ребенку в этом возрасте подойдут любые сорта хлеба.

А каши можно сделать более плотными, добавляя меньше воды. Если ребенок не любит кашу, приготовьте ее с изюмом, сухофруктами, медом или в виде запеканки.

Чем кормить ребенка 5 лет

Многие мамы считают, что в 5 лет детей можно кормить любой пищей, но это не совсем так. Детям от пяти лет нужно давать мясо и рыбу, овощи, фрукты и ягоды, каши и супы.

Например, этот рецепт позволит маме быстро накормить ребенка. Для каши, на приготовление которой уйдет 5 минут, потребуется пшено - 1 стакан, вода - 2 стакана, чернослив - 1/2 стакана, грецкие орехи - 2 ст. ложки, масло сливочное и сахар добавить по вкусу.

Чернослив запарить кипятком, чтобы набух. Пшенную кашу промыть, перемешать с сахаром и поставить вариться, залив водой. Кашу надо постоянно мешать, чтобы не пригорела. Орехи потолочь и добавить в уже готовую кашу, перемешать, добавить масло, еще раз перемешать. Затем добавить чернослив и дать ребенку.

Чем кормить детей 10 лет

В этом возрасте ребенок расходует много энергии в школе, поэтому питание детей 10-летнего возраста должно быть наполнено витаминами и микроэлементами.

Для упрощения задачи приводим вам пример меню для 10-летнего ребенка на неделю:

Понедельник

Завтрак: каша пшенная, бутерброд с маслом и сыром, чай;

Обед: суп куриный с вермишелью, картофельное пюре, отварная куриная грудка, салат, хлеб;

Полдник: булочка, чай, яблоко;

Ужин: каша гречневая с тефтелей, хлеб, сок .

Вторник

Завтрак: молочная каша 5со злаками, варенное яйцо, какао;

Обед: суп свекольник, гречневая каша с тефтелями и томатной подливой, салат, хлеб, компот;

Полдник: печенье овсяное, сок, апельсин;

Ужин: запеканка творожная, хлеб, чай.

Среда

Завтрак: каша молочная рисовая, бутерброд с маслом и сыром, чай;

Обед: суп, капуста тушеная с мясом, винегрет, хлеб;

Полдник:булочка с творогом, кефир;

Ужин: картофельные оладьи со сметаной, какао.

Четверг

Завтрак: сырники, каша манная, какао;

Обед: борщ, вареники с картофелем, салат, хлеб, компот;

Полдник: запеканка творожная с подливой, яблоко или банан;

Ужин: каша рисовая с рыбной котлетой, хлеб, молоко.

Пятница

Завтрак: каша овсяная на молоке, бутерброд с сыром, варенное яйцо, чай;

Обед: тушеный картофель с куриной грудкой, рагу овощное, огурец свежий, хлеб, компот;

Полдник: блины с повидлом, чай, груша;

Ужин: каша гречневая с куриной грудкой, тертая свекла, хлеб, молоко

Суббота

Завтрак: блинчики с творогом 1-2 штуки, каша молочная геркулесовая, бутерброд с сыром и маслом, какао;

Обед: суп с вермишелью, салат из свежих овощей, плов с курицей, чай, хлеб;

Полдник: ряженка, печенье, банан;

Ужин: овощное рагу, отварное мясо, хлеб, сок.

Воскресенье

Завтрак: вермишель молочная, бутерброд с сыром и маслом, чай;

Обед: борщ, свекольный салат, картофельное пюре с котлетой, компот, хлеб;

Полдник: сок, булочка с маком, яблоко;

Ужин: рыба отварная, тертая морковь, каша пшенная, хлеб, молоко.

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