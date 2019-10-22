Появились подробности аферы, с помощью которой был уничтожен легендарный мурал в Киеве

Местных жителей подкупили, утеплив им стену за бюджетные деньги, сообщает народный депутат Лерос.

Народный депутат Украины Гео Лерос объяснил схему, по которой был уничтожен известный столичный мурал "Красавица и птица". По его словам, схема по обходу правила запрета на установку рекламных плоскостей поверх мурала была реализована за бюджетные деньги.

"Начальник Управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов и компания «Свит Аутдор Медиа» - это одно целое, клещ, который впился в рекламные потоки Киева. Эти братки изобрели циничный способ обходить правило запрета на установку своих рекламных плоскостей поверх мурала. Для начала, они закрасили мурал на Харьковском шоссе, 2а, будто его там никогда и не было, и это раз. Два, они подкупили жильцов, утеплив фасад за бюджетные деньги по программе 70 на 30. За бюджет, Карл. Так можно делать, когда власть и бизнес - одно лицо", - сообщил Лерос на своей странице в Facebook.

По его словам, за бюджетные средства утеплили не холодную стену в сторону Днепра, а сторону под рекламу.

"После этого начальник управления Смирнов отдаёт приказ про установление приоритета на рекламу для «Свит аутдор медиа». Опять совпадение? Какое уж тут совпадение, если твой подельник из «Свит аутдор медиа» с тобой празднует День рождения", - пишет депутат, при этом прикрепив к записи фотографию с празднования, где за общим столом сидят чиновник КГГА Смирнов и представитель рекламной компании.

По мнению Лероса, если бы не общественный резонанс и скандал с рекламной конструкцией, «Свит Аутдор Медиа» передал бы фото утепленного фасада уже без мурала и соответствующим письмом попросил бы управление по рекламе в лице Смирнова снять замечания и "по-тихому" продолжить процедуру оформления разрешения на размещение рекламы. В результате этого, пишет депутат, "без проблем" получили бы разрешение в течение месяца, так как причина для отказа в виде мурала устранена за счёт утепления, которое на 70% профинансировано за деньги города.

"Это лишь один эпизод из большого сплетения коррупционных схем в рынке рекламы столицы. Дело вообще не в мурале, это история о союзе чиновника и рекламной мафии, которые в погоне за наживой превращают город в рекламный спам. Эта история про лжецов и аферистов, которые дружно пробивают дно", - пишет Лерос.

Как сообщал УНИАН, киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию.