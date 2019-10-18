Вместо эстетики безвкусный баннер: киевские власти разрешили закрасить легендарный мурал ради рекламы (фото)

Мурал «Красавица и птица» был нарисован на высотке в Днепровском районе и считается одним из красивейших в Киеве.

Киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил арт-куратор, народный депутат Украины Гео Лерос.

«Вместо мурала, который оживлял пространство вокруг и создавал определенную эстетику, там будет РЕКЛАМА! № разрешения 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать, когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя», - написал Лерос.

При этом нардеп усомнился в эстетической ценности будущей конструкции. «А если посмотреть на результат деятельности компании «Світ аутдор медіа», то вы увидите концентрат визуального говна в городе, который нужно запретить под ноль!», - отметил он.

Отметим, речь идет о мурале «Красавица и птица», нарисованном на высотке в Днепровском районе Киева по Харьковскому шоссе. Он считается одним из красивейших в Киеве, работу выполнил художник из Майами Эрнесто Маранж.