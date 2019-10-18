Вместо эстетики безвкусный баннер: киевские власти разрешили закрасить легендарный мурал ради рекламы (фото)
Киевские власти официально разрешили компании «Свит аутдор медиа» закрасить известный столичный мурал, чтобы повесить там огромную рекламную конструкцию.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил арт-куратор, народный депутат Украины Гео Лерос.
«Вместо мурала, который оживлял пространство вокруг и создавал определенную эстетику, там будет РЕКЛАМА! № разрешения 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать, когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя», - написал Лерос.
При этом нардеп усомнился в эстетической ценности будущей конструкции. «А если посмотреть на результат деятельности компании «Світ аутдор медіа», то вы увидите концентрат визуального говна в городе, который нужно запретить под ноль!», - отметил он.
Отметим, речь идет о мурале «Красавица и птица», нарисованном на высотке в Днепровском районе Киева по Харьковскому шоссе. Он считается одним из красивейших в Киеве, работу выполнил художник из Майами Эрнесто Маранж.