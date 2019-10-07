В Киеве обсудили законопроект "О столице": Ткаченко рассказал подробности

По мнению народного депутата, сейчас Киев находится в шаге от больших перемен.

В Киеве провели публичный диалог по законопроекту № 2143-3 “О столице Украины – город-герой Киев”. В обсуждении приняли участие народные депутаты, депутаты Киевсовета, представители бизнеса и рядовые киевляне, заинтересованные в развитии родного города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Александр Ткаченко.

"Именно так должен выглядеть правильный диалог между властью и гражданами – спокойный, конструктивный, чтобы каждая сторона имела возможность высказаться и быть услышанной. Только таким путем можно реализовать принципы, которые легли в основу нового Закона о Киев – это прозрачная работа органов местной власти, широкие самоуправляющиеся полномочия столичной общины и создание эффективных механизмов стратегического развития города", - написал Ткаченко.

По его мнению, сейчас Киев находится в шаге от больших перемен и "new urban agenda" - новой повестки дня.

"Исходя из требований международного пакета Habitat III и Европейской хартии самоуправления, в систему управления Киевом будут заложены четкие приоритеты, а главный – интересы киевлян. Такие обсуждения в дальнейшем будут происходить в районах города", - подчеркнул народный депутат.