В КГГА объяснили, чем выгодно юридическое объединение Киева и пригорода

Столичная агломерация даст возможность строить метро в пригороды.

Для того чтобы добиться улучшения жизни людей, проживающих в Киеве и за городом, населенным пунктам нужно юридически объединиться.

Этого можно будет достичь, при оптимистическом сценарии, в течение пяти лет, рассказал в интервью «44.ua» первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что ежедневно въезжают и выезжают из Киева почти 2 млн человек. Это создает нагрузку на инфраструктуру города, с которой Киев не может справиться самостоятельно.

«Особенно ощутимый скачок видим за последние 5 лет. Сейчас активно застраиваются Вишневое, Софиевская Борщаговка, Буча, Ирпень, Гостомель. Буквально 5 лет назад такой застройки там не было. К положительным моментам агломерации можно отнести транспортное обеспечение. И инвесторы будут заинтересованы в строительстве станций метро в сторону того же Вишневого при условии договора об ассоциации. Создание агломерации дает инвесторам возможность строить хоть станции метро, хоть продлевать линию скоростного трамвая или даже электричку в пригороды», – отметил чиновник.

Он также признал, что первые попытки объединения были встречены городами и поселками, которые граничат с Киевом, довольно враждебно. Администрации пригородов эту идею воспринимали исключительно как поглощение городом территорий этих населенных пунктов, а также уничтожение местного самоуправления.

«Хотя на самом деле речь идет о сотрудничестве через ассоциацию. В близлежащих городах и селах останется полноценное местное самоуправление, также со своими функциями остаются городские и сельские советы. Просто появляется структура, которая работает над совместным развитием этой территории и предоставляет финансовое обеспечение. Сегодня без соглашения об агломерации из Киева скорая или коммунальный автобус не может ехать в ближайшее село, потому что это нецелевое использование средств города. И это не единственный аргумент, из-за которого нам приходится отказывать», – пояснил Поворозник.

Замглавы КГГА назвал еще один плюс агломерации: совместное администрирование инфраструктуры населенных пунктов. Это касается и медицины, и детских садов, и управления мусором и канализацией. По его словам, в Киеве более высокий уровень медицинского обслуживания и достаточно мощностей, позволяющих охватить все население. Также часть домов, которые строятся вокруг Киева, не имеют собственной канализации. Еще одна острая социальная проблема – дефицит детских садиков.

«Сейчас молодым семьям в пригороде Киева достаточно сложно записать в детсад своего ребенка. Но агломерация позволила бы рассмотреть варианты строительства детсадов или школ, исходя из количества проживающих здесь детей. Тот же мусор из Вишневого, Боярки также нужно куда-то вывозить. У них собственных свалок нет, а людей там с каждым годом становится все больше. Если говорить об агломерации в полном ее масштабе, то при оптимистическом сценарии, думаю, ее создание займет около 5 лет», – подытожил Николай Поворозник.