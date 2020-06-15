Страховка для медиков при COVID-19: Зеленский призвал правительство поторопиться с выплатами

По словам президента, медики не должны бояться ходить на работу.

Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность вследствие борьбы с COVID-19.

Читайте такжеУкраинцы стали активнее страховать свою жизнь вот коронавирусаОб этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, передает пресс-служба Офиса президента.

«Наши медики – герои. Это несомненно. Государство должно благодарить им не просто на словах. Я уже поднимал вопрос страховых выплат медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусом. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать пособие. Кабмин должен сделать это как можно быстрее», – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального заведения здравоохранения или государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусной болезнью такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ чиновники сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.

«Медики не должны бояться ходить на работу, они должны чувствовать не только моральную поддержку, но и знать, что государство заботится о них и способно позаботиться о своих близких и детей», – добавил Зеленский.

Ранее УНИАН писал, что СOVID-19 внесли в перечень профессиональных болезней.

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