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Семье умершего от коронавируса медика с Прикарпатья выплатили полтора миллиона гривень

12:48, 31 июля 2020
Страхование
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Спецпроект
Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Отмечается, что заведующий диспансерным отделением умер вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей. В связи с этим его семье выплатили 1 576 500 гривен из государственного бюджета. 

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"Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней", - говорится в сообщении.

С начала пандемии Фонд социального страхования профинансировал госпомощи для пяти семей медицинских работников.

"ФССУ профинансировал единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию в размере 210 тысяч 200 гривен для шести семей, чьи близкие умерли в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей", - добавили в Фонде. 

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