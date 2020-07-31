Семье умершего от коронавируса медика с Прикарпатья выплатили полтора миллиона гривень

Мужчина заразился во время выполнения профессиональных обязанностей.

Семье умершего от осложнений COVID-19 медика из Ивано-Франковской области перечислили более полутора миллиона гривен страховой выплаты.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины.

Отмечается, что заведующий диспансерным отделением умер вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей. В связи с этим его семье выплатили 1 576 500 гривен из государственного бюджета.

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"Средства поступят на счет семьи в течение нескольких банковских дней", - говорится в сообщении.

С начала пандемии Фонд социального страхования профинансировал госпомощи для пяти семей медицинских работников.

"ФССУ профинансировал единовременные пособия по общеобязательному государственному социальному страхованию в размере 210 тысяч 200 гривен для шести семей, чьи близкие умерли в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей", - добавили в Фонде.

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