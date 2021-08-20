Теперь нападавшей грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В Измаиле Одесской области женщина напала на полицейскую, приехавшую к ней на вызов.

Как рассказали в Измаильском районном отделе полиции, 23-летняя горожанка позвонила на спецлинию "102" и рассказала, что ее нетрезвый сожитель после ссоры пытается выбить входную дверь в ее доме.

На место приехали патрульные, однако женщина напала на правоохранителей.

"Заявительница, которая также была в состоянии алкогольного опьянения, возмутилась, когда правоохранители попросили у нее паспорт для оформления протокола, и несколько раз ударила полицейскую. Та отделалась синяками и царапинами", - рассказали в полиции.

На место вызвали следственно-оперативную группу территориального отдела полиции. Пьяной женщине объявили подозрение в насилии в отношении работницы правоохранительного органа, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

По части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины нападавшей теперь грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

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Автор: Катерина Комолова